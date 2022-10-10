Месть невесты(태풍의 신부)

Выходит фильм о первом южнокорейском священнике
2022-10-10
#Новости шоу-бизнеса l 2022-10-10
Режиссер: Пак Ки Хён
В ролях: Пак Ха На, Кан Чжи Соп
Премьера: 10 октября 2022 г.
Южнокореянка Ын Со Ён сейчас живет новой жизнью. Ещё в детстве девушка ушла из дома, узнав, что не является родной дочерью в семье. Спустя долгие годы она вновь встречается с бывшими родственниками, но уже под новым именем Кан Ба Рам. Героиня узнаёт о страшной тайне своего рождения: Пэк Сан, которого она считала своим отцом, оказывается виноват в смерти её настоящих родителей. Недолго раздумывая, Ын Со Ён решает отомстить Пэк Сану и выходит замуж за его сына.
2022-10-10
2022-10-10
2022-10-11 12:44:09
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