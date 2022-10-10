Месть невесты(태풍의 신부)





Режиссер: Пак Ки Хён

В ролях: Пак Ха На, Кан Чжи Соп

Премьера: 10 октября 2022 г.





Южнокореянка Ын Со Ён сейчас живет новой жизнью. Ещё в детстве девушка ушла из дома, узнав, что не является родной дочерью в семье. Спустя долгие годы она вновь встречается с бывшими родственниками, но уже под новым именем Кан Ба Рам. Героиня узнаёт о страшной тайне своего рождения: Пэк Сан, которого она считала своим отцом, оказывается виноват в смерти её настоящих родителей. Недолго раздумывая, Ын Со Ён решает отомстить Пэк Сану и выходит замуж за его сына.