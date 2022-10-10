Музыкальные новинки сентября 2022 года





Нашу очередную рубрику «Музыкальные новинки» мы посвятили музыкальным работам, выпущенным в первый месяц осени. Новый альбом выпустила гёрлз-группа NMIXX(엔믹스). Коллектив находится под крылом JYP Entertainment, агентства, которое выпустило множество хитовых женских групп, таких как TWICE(트와이스) и ITZY(있지). Девушки дебютировали в феврале текущего года с песней «О.О». Они быстро заработали репутацию своими первоклассными вокальными способностями. И вот, в сентябре коллектив представил второй сингл. Мы прослушали заводной титульный трек, который называется «DICE».

К большому сожалению, в прошлом месяце со звездной сцены спустилась гёрлз-группа DIA(다이아). Коллектив дебютировал в 2015 году и на протяжении 7 лет радовал меломанов своими музыкальными работами. 14 сентября, в день 7-й годовщины группы, девушки выпустили для фанатов последний альбом. Пластинка называется [Болею за тебя](Rooting for you). В заглавном треке под названием «Ослепительное прошлое»(눈부셨던 날) DIA прощаются с поклонниками и говорят, что они никогда не забудут их.

Следом прозвучал новый сингл Юн Чжон Сина(윤종신) «Множественная личность»(다중인격) и свежий релиз народного трот-певца Нам Чжина(남진) «Входа нет»(출입금지).

В сентябре большой подарок для своих фанатов сделал участник бойз-группы EXO(엑소) XIUMIN(시우민). Он дебютировал сольно, выпустив дебютный мини-альбом [Brand New]. На наших волнах прозвучал одноименный титульный трек «Brand New».

Далее мы познакомили наших радиослушателей с новой кроссоверной группой по имени LA POEM(라포엠)! Как и Forestella(포레스텔라), RabidAnce(라비던스) и Edel Reinklang(에델 라인클랑), квартет был сформирован в ходе шоу-программы Phantom Singer(팬텀싱어/Призрачный певец). LA POEM являются победителями третьего сезона передачи. Уникален коллектив тем, что здесь есть контратенор – самый высокий из мужских оперных голосов. Это также единственный квартет из шоу Phantom Singer, где все четыре участника являются оперными певцами. В нашем эфире прозвучала музыкальная композиция, которая называется «Sunrise». Через музыку LA POEM передают слова утешения и поддержки тем, кто переживает мрачные минуты жизни.

В завершение рубрики прозвучала песня «Целый день»(하루종일 부르지/All Day) в исполнении Бернарда Пака(버나드 박). Певец является победителем третьего сезона передачи «KPOP STAR»(케이팝스타).