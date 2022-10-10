Последняя миссия ангела: Любовь (5) 얼굴이 반쪽이네

Выходит фильм о первом южнокорейском священнике
2022-10-10
#Говорим как герои сериалов l 2022-10-10
Диалог недели
영자 : 얼굴이 반쪽이네. 우리 조카.
Ён Чжа: Ты совсем исхудала, моя бедная племянница.
연서: 왜 오셨어요? 뭘 알아보러?
Ён Со: Зачем вы пришли? Что вы хотите узнать?
영자: 쏘지 마 얘. 당장 여기로 쳐들어오겠다는 사람들 겨우 말려놓고 온 길이니까.
Ён Чжа: Дитя, не нападай ты так. Мне пришлось отвадить столько людей, которые хотят сюда прорваться, чтобы просто попасть сюда.
연서: 원하는 게 뭐예요. 무릎이라도 꿇으래요?
Ён Со: Чего вы хотите? Что, будете на коленях умолять?
영자: 그렇게 간단한 거면 좋게?
Ён Чжа: По-твоему, этого достаточно?
Фраза недели
얼굴이 반쪽이네
[Оль-гу-ри бан-ччо-ги-нэ]
Ты совсем исхудала.
Примеры
☞ - 사샤, 얼굴이 반쪽이네. 무슨 일 있어?
- 아니야, 그냥 학교 때문에 할 거 좀 많아.
«- Саша, ты совсем исхудала. Всё нормально?
- Да, просто на учёбе завал.»
Другие выражения
☞ 얼굴이 반쪽이 됐네
«Ты совсем исхудал / исхудала»
☞몸이 반쪽이네
«Ты совсем исхудал / исхудала»
☞ 몸이 반쪽이 됐네
«Ты совсем исхудал / исхудала»
2022-10-10
2022-10-10
2022-10-11 12:44:09
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