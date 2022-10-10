Последняя миссия ангела: Любовь (5) 얼굴이 반쪽이네

Диалог недели

영자 : 얼굴이 반쪽이네. 우리 조카.

Ён Чжа: Ты совсем исхудала, моя бедная племянница.

연서: 왜 오셨어요? 뭘 알아보러?

Ён Со: Зачем вы пришли? Что вы хотите узнать?

영자: 쏘지 마 얘. 당장 여기로 쳐들어오겠다는 사람들 겨우 말려놓고 온 길이니까.

Ён Чжа: Дитя, не нападай ты так. Мне пришлось отвадить столько людей, которые хотят сюда прорваться, чтобы просто попасть сюда.

연서: 원하는 게 뭐예요. 무릎이라도 꿇으래요?

Ён Со: Чего вы хотите? Что, будете на коленях умолять?

영자: 그렇게 간단한 거면 좋게?

Ён Чжа: По-твоему, этого достаточно?





Фраза недели

얼굴이 반쪽이네

[Оль-гу-ри бан-ччо-ги-нэ]

Ты совсем исхудала.





Примеры

☞ - 사샤, 얼굴이 반쪽이네. 무슨 일 있어?

- 아니야, 그냥 학교 때문에 할 거 좀 많아.

«- Саша, ты совсем исхудала. Всё нормально?

- Да, просто на учёбе завал.»





Другие выражения

☞ 얼굴이 반쪽이 됐네

«Ты совсем исхудал / исхудала»





☞몸이 반쪽이네

«Ты совсем исхудал / исхудала»





☞ 몸이 반쪽이 됐네

«Ты совсем исхудал / исхудала»



