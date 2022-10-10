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Последняя миссия ангела: Любовь (5) 얼굴이 반쪽이네

#Говорим как герои сериалов l 2022-10-10

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

영자 : 얼굴이 반쪽이네. 우리 조카. 

Ён Чжа: Ты совсем исхудала, моя бедная племянница.

연서: 왜 오셨어요? 뭘 알아보러? 

Ён Со: Зачем вы пришли? Что вы хотите узнать?

영자: 쏘지 마 얘. 당장 여기로 쳐들어오겠다는 사람들 겨우 말려놓고 온 길이니까. 

Ён Чжа: Дитя, не нападай ты так. Мне пришлось отвадить столько людей, которые хотят сюда прорваться, чтобы просто попасть сюда.

연서: 원하는 게 뭐예요. 무릎이라도 꿇으래요? 

Ён Со: Чего вы хотите? Что, будете на коленях умолять? 

영자: 그렇게 간단한 거면 좋게? 

Ён Чжа: По-твоему, этого достаточно?


Фраза недели 

얼굴이 반쪽이네 

[Оль-гу-ри бан-ччо-ги-нэ] 

Ты совсем исхудала.


Примеры 

☞ - 사샤, 얼굴이 반쪽이네. 무슨 일 있어?

-    아니야, 그냥 학교 때문에 할 거 좀 많아.

«- Саша, ты совсем исхудала. Всё нормально?

- Да, просто на учёбе завал.»


Другие выражения

☞ 얼굴이 반쪽이 됐네

«Ты совсем исхудал / исхудала»


☞몸이 반쪽이네

«Ты совсем исхудал / исхудала»


☞ 몸이 반쪽이 됐네

«Ты совсем исхудал / исхудала»


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