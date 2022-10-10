Рассказ «Лето предательств» писательницы Пак Ван Со

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Один за другим перед дверью тормозили легковые автомобили, из которых вылезали люди совершенно другой породы: они напоминали крыс, готовых пройти под проливным дождём и ни капли не промокнуть, и каждый раз отец с преувеличенным почтением отдавал им честь.

Крепкое телосложение отца и его бессмысленная пёстрая одежда были клоунским костюмом, нужным, чтобы удовлетворить чувство превосходства этих крысёнышей в галстуках. Только тогда я прочитал надпись на стекле комнаты отца - «Комната охраны».









Теперь юноша не считал отца идеалом, а просто любил его. Но идеал у него появился другой. Им был известный профессор, мыслитель и литератор по имени Чон Гу Ра. В комнате мальчика стояло много книг этого человека, а на стене даже висела его фотография. В одном из своих обращений к молодёжи Чон Гу Ра писал о трёх основных стремлениях, повелевавших его жизнью – о жажде любви, поиске знаний и сострадании к слабым и бедным. Но однажды отец рассказал главному герою удивительную историю, связанную с профессором Чон Гу Ра.





그는 <청소년이여, 야망을 가져라>의 서두에서

그의 생애를 지배해 온 세 가지의 정열에 대해 말하고 있다.

그것은 사랑에 대한 동경과 지식의 탐구,

고통받고 박해받는 약하고 가난한 이웃들에 대한 참을 수 없을 연민이라는 거였다.

그 대목은 늘 내 정결한 피를 끓게 했다.

그것이야말로 사람이 죽는 날까지 정열을 바칠 가치가 있는 것이었다.





“신성한 공부방에 저따위 사진을 붙여놓고 공부가 될 성 싶으냐?”





“아버지, 이 분은 딴따라가 아녜요. 이 분은...”





“그 작자 전구라 아니냐?

한땐 그 작자가 아버지 발밑에 엎드려 살려달라고 싹싹 빈 적이 있었지”





“그, 그럴 리가요, 아버진 뭔가 잘못 알고 계신 겁니다.”





“인석아, 서둘지 말고 남의 말 좀 들어봐.”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В этом произведении описываются воспоминания главного героя о трёх предательствах, которые повлияли на его восприятие настоящей жизни. Со всеми тремя случаями тесно связан отец героя. Каждый раз мужчина разбивает иллюзии героя и открывает ему правду. В конце произведения юноша ощущает одиночество, но на самом деле это чувство связано с его развитием. Он по-настоящему хочет сам воспитать в себе внутренние качества, даже если это потребует много времени, а не черпать их в своих идеалах. Новая жизнь возможна, когда человек учится сам отыскивать истину, не поддаваясь уловкам навязанных обществом стереотипов или идеалов.









Когда отец кинул меня в бассейн, ушло мгновение, чтобы я, побарахтавшись, нащупал ногами дно, а когда отец собственноручно разрушил мой идеал о нём и выставил меня за автоматическую дверь, то ушло довольно много времени, прежде чем я, побарахтавшись, встал на ноги. Но похоже, теперь мне придётся барахтаться ещё дольше, прежде чем я обрету под ногами землю. И если я сам не воспитаю в себе истинное достоинство и настоящее мужество, которые прежде искал в других, то возможно так и буду просто барахтаться и никогда не обрету их. Самому воспитать достоинство – до чего сложна и одинока эта задача. Я и был одинок. Сдавленный хохот отца лишь сильнее подстёгивал это чувство.





아버지가 나를 풀 속으로 팽개쳤을 때

허우적대다 땅바닥을 딛기까지는 순식간이었고,

아버지가 자신의 우상을 스스로 깨뜨리고 나를 자동문 밖으로 팽개쳤을 때

허우적대다가 설 자리를 찾기까지는 꽤 오랜 시간이 걸렸었다.





그러나 지금의 이 허우적거림에서 설자리를 찾고

바로 서기까지는 좀 더 오랜 시일이 걸릴 것 같다.





어쩌면 내가 외부에서 찾던 진정한 늠름함, 진정한 남아다움을

앞으론 내 내부에서 키우지 않는 한

그건 영원히 불가능한 채, 다만 허우적거림만이 있는지도 모르겠다.





내 홀로 늠름해지기란, 아, 그건 얼마나 고되고도 고독한 작업이 될 것인가.

나는 고독했다.

아버지의 낄낄낄이 내 고독을 더욱 모질게 채찍질했다.









Писательница Пак Ван Со (20.10.1931-22.01.2011) родилась в провинции Кёнгидо. Дебютировала в 1970 году с романом «Голое дерево».