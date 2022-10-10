Классическая музыка в Северной Корее

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Классическая музыка у южнокорейцев вызывает ассоциации с западным искусством. На Севере это понятие включает в себя как европейскую, так и традиционную корейскую музыку. Эта особенность, пожалуй, является единственным различием в понимании «классики» жителями двух Корей. Государственный симфонический оркестр - самый представительный творческий коллектив в Северной Корее. Он играет важную роль в развитии музыкального искусства и оркестровой музыки, но кроме него есть и другие коллективы, заслуживающие внимания. В 1969-м был учреждён оркестр при художественной труппе «Мансудэ», а в 1990-м году – оркестр имени Юн И Сана, названный в честь известного корейского-немецкого композитора. Среди других коллективов можно назвать женский ансамбль «Самчжиён», хорошо известный на Юге оркестр «Ынхасу». В настоящее время самым популярным на Севере является ансамбль Госсовета КНДР. Текущая ситуация такова, что все музыкальные коллективы на Севере активно используются в целях пропаганды. Классическая музыка – не исключение. В Северной Корее она представляет собой уникальное сочетание усовершенствованных традиционных музыкальных инструментов с западными. Исполнение классической музыки в Северной Корее отличается довольно высоким уровнем. Это стало возможно благодаря усилиям властей по поиску и воспитанию молодых талантов. В 1959-м году система музыкального образования была пересмотрена, после чего началась активная подготовка в сфере искусства. В стране была введена 11-летняя система обучения в художественных и музыкальных школах, началось обучение талантливых детей с раннего возраста. О классической музыке в Северной Корее нам расскажет профессор-исследователь Пэ Ин Гё из Института театрального искусства при Педагогическом университете Кёнин.