Black Eagles готовятся к авиашоу

Банк Кореи повысил учётную ставку до 3%
2022-10-15
2022-10-13
Пилотажная группа южнокорейских военно-воздушных сил Black Eagles готовится к авиационному шоу, которое пройдёт с 20 по 23 октября в Сачхоне провинции Кёнсан-Намдо. Авиашоу будет проходить после трёхлетнего перерыва.
(Yonhap News)
2022-10-15
2022-10-14
2022-10-14
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