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Black Eagles готовятся к авиашоу

2022-10-13

Новости



Пилотажная группа южнокорейских военно-воздушных сил Black Eagles готовится к авиационному шоу, которое пройдёт с 20 по 23 октября в Сачхоне провинции Кёнсан-Намдо. Авиашоу будет проходить после трёхлетнего перерыва.

(Yonhap News)

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