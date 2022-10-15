Банк Кореи повысил учётную ставку до 3%
2022-10-15
#Мелодии Кореи l 2022-10-13
Осень – прекрасное время года, которое с восторгом описывается во многих корейских стихах и песнях. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 13 октября вы сможете познакомиться с корейскими традиционными мелодиями, воспевающими это замечательное время года.
Выпуск 587. Очарование природы
* Песня «Кымгансан тхарён» – Ан Сук Сон (вокал)
* Песня «Кисон пхальгён» – Пак Ки Чжон (вокал)
* Песня «Син квандонпёльгок» – Ким Хе Сук (цитра каягым) и ансамбль музыкантов
2022-10-15
2022-10-14
2022-10-14
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >