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Очарование природы

#Мелодии Кореи l 2022-10-13

Мелодии Кореи

Очарование природы

Осень – прекрасное время года, которое с восторгом описывается во многих корейских стихах и песнях. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 13 октября вы сможете познакомиться с корейскими традиционными мелодиями, воспевающими это замечательное время года.


Выпуск 587. Очарование природы

* Песня «Кымгансан тхарён» – Ан Сук Сон (вокал)

* Песня «Кисон пхальгён» – Пак Ки Чжон (вокал)

* Песня «Син квандонпёльгок» – Ким Хе Сук (цитра каягым) и ансамбль музыкантов

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