Производители полупроводников из РК освобождены от экспортного контроля

ⓒYONHAP News

США разрешили южнокорейским компаниям Samsung Electronics и SK Hynix в течение года не получать одобрение правительства США при импорте оборудования для заводов в Китае. Это является исключением из экспортных ограничений, введённых 7 октября министерством торговли США. Ограничения подразумевают запрет на экспорт оборудования для производства микросхем китайскими производителями полупроводников. В соответствии с ними, американские компании должны получать разрешения на экспорт оборудования и технологий, но фактически экспорт китайским предприятиям полностью запрещён. Иностранные компании, находящиеся в Китае, могут быть исключением при прохождении отдельной процедуры согласования. Однако южнокорейским компаниям Samsung Electronics и SK Hynix удалось избежать единичных согласований и получить комплексное одобрение на год. Эксперты считают, что отношение США связано с необходимостью заручиться поддержкой крупных производителей полупроводников. В этой связи ущерб недопустим.

Между тем, перспективы по-прежнему остаются неясными. В настоящее время на заводах южнокорейских компаний ведётся переоснащение, из-за чего требуется ввозить новое оборудование. Вполне возможно, что жест США следует считать исключением для специальных нужд. Вашингтон продолжает вести переговоры с Сеулом о масштабах импорта оборудования для будущих проектов. Представители компании SK Hynix надеются, что южнокорейское правительство будет и впредь тесно сотрудничать с министерством торговли США, чтобы заводы южнокорейских компаний в Китае могли работать в полную силу, не нарушая правил международной торговли.