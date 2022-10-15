Министерство по делам женщин и семьи может быть ликвидировано

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6 октября в Сеуле представлен проект новой структуры правительства, в которой больше нет министерства по делам женщин и семьи. Упразднение данного министерства входило в предвыборные обещания президента Юн Сок Ёля. Согласно представленному документу, функции по определению политики в отношении молодёжи, семьи и женщин, а также по защите прав и интересов женщин будут переданы министерству здравоохранения и социального обеспечения. Для этого в его составе будет образован департамент по вопросам семьи. Функции по определению политики трудоустройства женщин будут переданы министерству труда и занятости. Представленный проект может быть принят после утверждения Национальным собранием. На данный момент оппозиционная Демократическая партия Тобуро, занимающая большинство мест в парламенте, выступает против упразднения министерства.

Создать министерство, которое занималось бы решением проблем женщин, впервые предложил в ходе своей предвыборной кампании экс-президент Ким Дэ Чжун. Он утверждал, что такой орган поможет улучшить положение женщин и бороться с дискриминацией по половому признаку. Позднее данное обещание было реализовано, однако существование отдельного министерства по делам женщин неоднократно подвергалось критике.

Противники министерства указывали на дискриминацию мужчин, а недавние экономические трудности и проблемы с занятостью населения, решаемые по половому принципу, лишь усилили социальные трения. Эти доводы приводил и президент Юн Сок Ёль, предлагая ликвидировать министерство. В правительстве считают, что передача решения проблем женщин, семьи, детей и молодёжи министерству здравоохранения и социального обеспечения позволит осуществлять комплексный контроль социальных проблем в ходе всего жизненного цикла и сделать демографическую политику более эффективной. Противники упразднения министерства говорят о том, что отсутствие специального контрольного органа может негативно сказаться на положении женщин и социальном равенстве.