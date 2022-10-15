Банк Кореи повысил учётную ставку до 3%

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12 октября комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение повысить учётную ставку с 2,5% до 3% с целью сдерживания инфляции и падения курса национальной валюты. Это восьмое по счёту повышение ставки с августа прошлого года в совокупности на 2,5%. Решение Банка Кореи было вполне ожидаемо, поскольку рост потребительских цен так и не удалось остановить. В сентябре уровень инфляции составил 5,6% по сравнению с сентябрём прошлого года. Уровень ожидаемой инфляции, который отражает прогнозы роста цен через год, уже третий месяц подряд превышает 4%, что является рекордом для данного показателя.

Ещё одним аргументом в пользу повышения учётной ставки стала увеличивающаяся разница между процентными ставками в Республике Корея и США. В сентябре Федеральная резервная система США повысила ставку сразу на 0,75% до 3-3,25%. В результате разница между южнокорейской и американской ставками составила 0,75%. Как правило, это грозит оттоком капитала из страны и дальнейшим падением отечественной валюты по отношению к доллару. А это, в свою очередь, приводит к росту цен на импортные продукты и общему росту потребительских цен. Валютный курс уже достиг рекордных 1.430 вон за доллар. Это минимальная стоимость национальной валюты со времён финансового кризиса 1998 года.

Эксперты ожидают, что учётная ставка будет повышаться и дальше. Это приведёт к росту долгов домохозяйств, замедлению экономики, росту валютного курса и цен на энергоносители.