Два самых популярных пианиста-виртуоза Кореи – Им Юн Чхан и Чо Сон Чжин

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В третью субботу октября мы представили вниманию наших радиослушателей прекрасные произведения на фортепиано от двух самых популярных корейских пианистов! В июне этого года не только страна утренней свежести, но и весь мир был потрясён появлением нового гения-пианиста. Главного приза на престижном международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна был удостоен парень из Кореи по имени Им Юн Чхан (임윤찬). Конкурс состоялся в Форт Уорте штата Техас, США. 18-летний Им Юн Чхан – а это минимальный возраст для участия в состязании – стал самым молодым победителем за 60-летнюю историю конкурса! Им Юн Чхан родился в 2004 году и в настоящее время является студентом Корейского государственного университета искусств. Многие музыканты до сих пор удивляются тому, что парень достиг такого уровня мастерства, хотя он никогда не обучался музыке за рубежом под руководством всемирно известных педагогов. В исполнении Им Юн Чхана прозвучали следующие произведения:

- Соната для фортепиано № 14 ''Лунная''. Первая часть (Л. Бетховен)

- Соната для фортепиано № 14 ''Лунная''. Третья часть (Л. Бетховен)

- Канцонетта Сальватора Розы. Цикл ''Годы странствий. Год второй – Италия'' (Ф. Лист)





Не будет преувеличением сказать, что до появления Им Юн Чхана на международной сцене любовь меломанов-классиков монополизировал пианист Чо Сон Чжин (조성진). Он старше Им Юн Чхана ровно на 10 лет. 28-летний музыкант является лауреатом самых престижных музыкальных конкурсов. В 2008 году, в 15-летнем возрасте, он получил первую премию на Международном конкурсе юных пианистов им. Ф. Шопена, а в 2011 году был награжден III премией на XIV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского. Стремительный взлет карьеры музыканта начался с 2015 года – пианист завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве. Он стал первым корейским пианистом-победителем этого конкурса. В исполнении Чо Сон Чжина прозвучали следующие произведения:

- Ноктюрн Op.9 (Ф. Шопен)

- Фантазия ре минор K. 397 (В. Моцарт)

- Бергамасская сюита. 4 часть. Паспье (К. Дебюсси)





Игре Чо Сон Чжина свойственны точные, правильные, хрустально-прозрачные, но в то же время холодные звуки и экспрессивный рубато – отклонение от заданного темпа для эмоциональной выразительности. Поэтому, думаю, что различие между Чо Сон Чжином и Им Юн Чханом можно свести к следующему. По словам одного корейского музыкального критика, Им Юн Чхан похож на «рок-звезду»: он полностью погружается в музыку и передает взрывную энергию слушателям. Парень на самом деле играет как настоящий гений – он более свободен в выражении своих чувств через музыкальный инструмент. Чо Сон Чжин же похож на изящного аристократа – его игра, базируясь на всеобщей гармонии и устойчивости, стремится к сбалансированности. Без всяких сомнений, два пианиста-виртуоза являются настоящими сокровищами страны – их творческой деятельностью интересуются миллионы людей, неравнодушные к музыке.