Последняя миссия ангела: Любовь (6) 아무렇지도 않아

Два самых популярных пианиста-виртуоза Кореи – Им Юн Чхан и Чо Сон Чжин
2022-10-15
#Говорим как герои сериалов l 2022-10-17
Диалог недели
연서: 너는 나를 구해주고 날 도와주잖아.
Ён Со: Вот ты меня спасаешь, помогаешь мне.
근데 왜 날 안 좋아해?
Но почему я тебе не нравлюсь?
단: ...
Дан: …
연서: 하긴 세상 사람들 다 나 안 좋아해.
Хотя, я же не нравлюсь всем на свете.
그건 아무렇지도 않아.
Это мне нипочём.
근데 니가 나를 안 좋아하는 거는 안 괜찮아.
Но то, что я не нравлюсь тебе, это плохо.
싫어. 짜증나.
Я ненавижу это. Бесит.
Фраза недели
아무렇지도 않아
[А-му-ро-чхи-до а-на]
Это мне ни по чём / Как ни в чём не бывало
Примеры
☞ 나 어제 밤새웠지만 오늘 아침에 아무렇지도 않아
«Я вчера не спала всю ночь, но сегодня утром я как ни в чём не бывало.»
Другие выражения
☞ 별 상관이 없다
«Мне особо без разницы»
☞ 신경 쓰지 않는다
«Меня это не беспокоит»
Примеры
☞ - 내일 서울에서 하루 종일 비 올 거라고 들었어?
- 별 상관 없어. 어차피 내일 집에만 있을 거야
« - Ты слышала, что завтра в Сеуле целый день будет лить дождь?
- Да мне особо без разницы, всё равно я завтра целый день буду дома.»
☞ 누가 내가 노래를 못한다고 해도 신경 쓰지 않아. 노래 부르는 것을 좋아해서 계속 할 거야
«Пусть говорят, что я не умею петь, меня это не беспокоит. Я люблю петь, поэтому буду и дальше это делать.»
2022-10-15
2022-10-15
2022-10-17 12:32:34
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