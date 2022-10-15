Последняя миссия ангела: Любовь (6) 아무렇지도 않아

Диалог недели

연서: 너는 나를 구해주고 날 도와주잖아.

Ён Со: Вот ты меня спасаешь, помогаешь мне.

근데 왜 날 안 좋아해?

Но почему я тебе не нравлюсь?

단: ...

Дан: …

연서: 하긴 세상 사람들 다 나 안 좋아해.

Хотя, я же не нравлюсь всем на свете.

그건 아무렇지도 않아.

Это мне нипочём.

근데 니가 나를 안 좋아하는 거는 안 괜찮아.

Но то, что я не нравлюсь тебе, это плохо.

싫어. 짜증나.

Я ненавижу это. Бесит.





Фраза недели

아무렇지도 않아

[А-му-ро-чхи-до а-на]

Это мне ни по чём / Как ни в чём не бывало





Примеры

☞ 나 어제 밤새웠지만 오늘 아침에 아무렇지도 않아

«Я вчера не спала всю ночь, но сегодня утром я как ни в чём не бывало.»





Другие выражения

☞ 별 상관이 없다

«Мне особо без разницы»





☞ 신경 쓰지 않는다

«Меня это не беспокоит»





Примеры

☞ - 내일 서울에서 하루 종일 비 올 거라고 들었어?

- 별 상관 없어. 어차피 내일 집에만 있을 거야

« - Ты слышала, что завтра в Сеуле целый день будет лить дождь?

- Да мне особо без разницы, всё равно я завтра целый день буду дома.»





☞ 누가 내가 노래를 못한다고 해도 신경 쓰지 않아. 노래 부르는 것을 좋아해서 계속 할 거야

«Пусть говорят, что я не умею петь, меня это не беспокоит. Я люблю петь, поэтому буду и дальше это делать.»



