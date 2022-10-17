Выходит сериал с участием Соль Хён и Им Си Вана

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В ноябре состоится премьера сериала «Ничего не хочу делать» (아무것도 하고 싶지 않아) в главной роли с актрисой Соль Хён (설현) и актёром Им Си Ваном (임시완). Контент будет показан на Genie TV, seezn и ENA. В основу сериала положен сюжет одноимённого комикса, вышедшего в апреле 2020 года. Актриса Соль Хён сыграет роль героини по имени Ли Ё Рым. В последнее время в жизни девушки произошло много неприятных событий, после которых она решает оставить работу и переехать на новое место жительства в небольшую деревню. На новом месте она встречает Им Си Вана в роли местного библиотекаря Ан Дэ Бома. Молодой человек очень застенчив, поэтому довольно редко общается с людьми. На место режиссёра приглашена Ли Юн Чжон (이윤정), ранее представившая такие сериалы как «Первое кафе Принц» (커피프린스 1호점) и «Сыр в мышеловке» (치즈인더트랩).