Актриса Чон Ё Бин сыграла в серийном фильме «Глюк»

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Компания Netflix представила 7 октября очередной серийный фильм, получивший хорошую зрительскую оценку. «Глюк» (글리지), так называется новая работа с участием актрис Чон Ё Бин (전여빈) и На На (나나), представляет собой так называемый «приятельский фильм» (buddy movie) в жанре научной фантастики. В центре сюжета две главные героини Хон Чжи Хё (актриса Чон Ё Бин) и Хо Бо Ра (актриса На На), которых связывает давняя дружба и интерес к инопланетянам. Ещё в школьные годы их отношения разладил один инцидент, после которого они перестали общаться. С тех пор прошло много времени, однако школьное увлечение до сих пор оказывает большое влияние на жизнь Хон Чжи Хё - девушка время от времени видит инопланетян. Она старается не придавать этому особого значения, однако вскоре неизвестные существа «похищают» её молодого человека. Вскоре судьба сводит Хон Чжи Хё с давней подругой Хо Бо Ра, вместе с которой она отправляется на поиски возлюбленного. К сожалению, фильм так и не даёт ответ на вопрос, являются ли пришельцы галлюцинацией героини или же это реальные существа. По мнению актрисы Чон Ё Бин, основное внимание лучше сосредоточить на внутреннем состоянии героини, сравнив пришельцев с её прошлым, которое она хочет забыть.