В РК снимут сериал по мотивам комикса «Любимые актрисы»

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В РК снимут экранизированную версию комикса «Любимые актрисы» (사랑하는 여배우들). Для этого компания Jaedam, которой принадлежат права на контент, заключила контракт со студией Binge Works. Актёрский состав пока ещё не утверждён, о нём будет сообщено в ближайшем времени. Сюжет комикса «Любимые актрисы» повествует о студентке Хан Чхо Вон, в которую вселяется дух популярной в стране актрисы Чха Ю Чжин, находящейся в состоянии комы. Хан Чхо Вон до недавнего времени училась в старшей школе, где встречалась с парнем Со У Чжу, ставшим сейчас известным в РК артистом. Несмотря на то, что их отношения закончились, девушка по-прежнему не может забыть своего возлюбленного. В настоящее время комикс «Любимые актрисы» доступен для просмотра на портале Naver Webtoon. Он был представлен в мае 2022 года.