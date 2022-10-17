Netflix представила музыкальную передачу Take 1

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Первый выпуск музыкальной передачи Take 1 (테이크 원) представлен 14 октября на платформе Netflix. Контент за долго до премьеры привлёк большой интерес публики благодаря участию популярных в стране исполнителей, в числе которых Чо Су Ми (조수미), Пак Чон Хён (박정현), Rain (비), AKMU (악동뮤지션), MAMAMOO (마마무) и другие. Всего будет представлено семь выпусков передачи, в ходе которых названные артисты исполнят единственную и самую важную в их жизни песню. Участникам предстоит выбрать место съёмок, уточнить детали их выступления. Компания Netflix, в свою очередь, обязуется создать все необходимые условия для воплощения идей. К примеру, певец Rain решил для себя исполнить песню Rainism (레이니즘) в бывшей администрации президента РК «Чхонвадэ». Участники дуэта AKMU выбрали песню Nakka (낙하), их съёмки будут проходить на открытом воздухе с привлечением самолёта и скайдайверов.