Децибел(데시벨)





Режиссёр: Хван Ин Хо

В ролях: Ким Рэ Вон, Ли Чжон Сок

Премьера: 16 ноября 2022 г.





Неизвестный преступник собирается устроить в городе серию террористических актов. Для этого он использует детонатор, который при достижении установленного значения окружающего шума приводит в действие взрывчатое устройство. Ранее подобным образом был взорван жилой дом. Между тем, бывший офицер подводной лодки Кан До Ён получает звонок от неизвестного террориста, который предупреждает его о готовящемся взрыве на спортивном стадионе. Сможет ли бывший ветеран найти преступника и спасти жителей?