Децибел(데시벨)

Два самых популярных пианиста-виртуоза Кореи – Им Юн Чхан и Чо Сон Чжин
2022-10-15
#Новости шоу-бизнеса l 2022-10-17
Режиссёр: Хван Ин Хо
В ролях: Ким Рэ Вон, Ли Чжон Сок
Премьера: 16 ноября 2022 г.
Неизвестный преступник собирается устроить в городе серию террористических актов. Для этого он использует детонатор, который при достижении установленного значения окружающего шума приводит в действие взрывчатое устройство. Ранее подобным образом был взорван жилой дом. Между тем, бывший офицер подводной лодки Кан До Ён получает звонок от неизвестного террориста, который предупреждает его о готовящемся взрыве на спортивном стадионе. Сможет ли бывший ветеран найти преступника и спасти жителей?
2022-10-15
2022-10-15
2022-10-17 12:32:34
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >