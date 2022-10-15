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Децибел(데시벨)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-10-17


Режиссёр: Хван Ин Хо

В ролях: Ким Рэ Вон, Ли Чжон Сок

Премьера: 16 ноября 2022 г.


Неизвестный преступник собирается устроить в городе серию террористических актов. Для этого он использует детонатор, который при достижении установленного значения окружающего шума приводит в действие взрывчатое устройство. Ранее подобным образом был взорван жилой дом. Между тем, бывший офицер подводной лодки Кан До Ён получает звонок от неизвестного террориста, который предупреждает его о готовящемся взрыве на спортивном стадионе. Сможет ли бывший ветеран найти преступника и спасти жителей?

Децибел(데시벨)
Децибел(데시벨)
Децибел(데시벨)
Децибел(데시벨)
Децибел(데시벨)
Децибел(데시벨)
Децибел(데시벨)
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