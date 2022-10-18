Рассказ «Как отец ловил бабочек» писателя Хён Дока

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Кён Хван недавно приехал из Сеула домой на летние каникулы. Лицо стало белее, теперь он носил костюм с широкими брюками и модную шляпу с белым кантом - вот и всё, что изменилось. Он занимал себя тем, что хвастался, как хорошо в Сеуле, насколько престижна его школа, сплетничал о киноактёрах и, напевая вульгарные популярные песенки, гонял местных ребятишек и ловил бабочек. Па У никак не мог счесть такое поведение достойным.









- Эй, не видишь что ли? Да ты же губишь чужое поле!

- Мне всё равно, это же наше поле.

- Что? Земля, может, и ваша, а дыни наши. Вот их ты и топчешь.

- Значит, свои дыни ты ценишь, а бабочек ловить другим мешаешь? Я тоже не ради забавы это делаю!

- Не знаю, ради забавы ли, но ты ловишь бабочек, а нам эти дыни ещё продавать! Что важнее – бабочки или пропитание семьи?!

- От бабочек зависят оценки в моей школе! Какое мне дело до пропитания твоей семьи?

- Что ты несёшь? Поэтому ты топчешь чужое дынное поле? Неужели бабочки только на нашем поле? На других нет?





“인마, 눈 없어! 넌 남의 집 농사 결딴내두 상관없니?”





“우리 집 땅 내가 밟았기로 무슨 상관이야?”





“우리 집 땅?

땅은 너이 집 거라두 참외 넝쿨은 우리 집 거잖아.

우리 집 참외 넝쿨을 결딴내니까 그렇지”





“너이 집 참외 넝쿨은 그렇게 소중히 알면서,

어째 남의 나비 잡는 건 훼방을 놓는 거냐? 나두 장난으로 잡는 건 아냐”





“장난이 아닌지도 몰라도 넌 나비를 잡는 거고

우리 집 참외 넝쿨은 거기서 양식도 팔고 그래야 헐 것이거든.

그래, 나비가 중하냐, 사람 사는 게 중하냐?”





“나두 거기 학교 성적이 달린 거야.

너이 집 집안 살림을 내가 알게 뭐냐?”





“뭐 인마? 그래서 남의 참외밭을 결딴 내는 거냐?

나빈 우리집 참외밭에만 있구, 다른 덴 없어?”









Из интервью с профессором Сеульского национального университета Пан Мин Хо:

В этом произведении с позиции мальчиков описываются классовые проблемы в деревенском обществе. Отец Кён Хвана – управляющий землями, а отец Па У – крестьянин, арендующий эту землю. Именно управляющие советовали землевладельцам, кому следовать сдавать в аренду поля. Поскольку отец Кён Хвана – управляющий, земля считается и их собственностью. Сцена, в которой каждый из мальчиков говорит, что это поле их семьи, печально отражает классовое неравенство в деревенском обществе через отношения двух юных героев.









Па У спустился с горы и забрался на противоположный холм. И когда он снова взглянул на гречневое поле уже вблизи, то даже раскрыл рот от удивления. Человек, которого мальчик принял за батрака семьи Кён Хвана, был не кто иной, как его собственный отец.

Со шляпой в руках отец в погоне за бабочкой то ложился на землю, то снова вскакивал, расхаживая по краю поля неуклюжими шагами. Па У растерянно смотрел вниз, словно его ударили по голове. Затем он вдруг резко бросился к полю, почти скатываясь по песчаному спуску. Глубокая жалость и любовь к отцу смешались в чувствах Па У, он готов был сделать для отца всё, что угодно. Мальчик сдержал прорывающиеся слёзы и побежал с холма к гречневому полю с криками:

- Отец! Отец! Отец!





바우는 산을 내려와 맞은 편 언덕 위로 올라섰다.

그리고 가까운 거리에서 메밀밭을 내려다 보았을 때

그는 놀라 벌린 입을 다물지 못했다.

경환이 집 머슴으로 본 사람은 남 아닌 바로 자기 아버지였다.

아버지는 모자를 벗어 들고 나비를 쫓아 엎드렸다 일어섰다 하며

그 똑똑지 못한 걸음으로 밭두덩을 지척지척 돌고 있다.





바우는 머리를 얻어맞은 듯 멍하니 아래를 바라보고 섰다.

그러다가 갑자기 언덕 모래 비탈을 지르르 미끄러져 내려갔다.





아버지가 무척 불쌍하고 정답고

아버지를 위하여서는 어떠한 어려운 일이든지 못할 것이 없을 것 같았다.

바우는 울음이 터져 나오려는 마음을 가슴 가득히 참으며

언덕 아래 메밀밭을 향해 소리쳤다.





“아버지. 아버지. 아버지”









Писатель Хён Док (1909-?) родился в Сеуле. Дебютировал в 1938 году с произведением «Черепаха».