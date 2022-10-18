Агитационные отряды в Северной Корее

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Пропаганда с привлечением артистов – довольно частое явление в Северной Корее. Особую роль в этом играют так называемые агитационные отряды. Они ездят по заводам, сельскохозяйственным кооперативам и даже военным частям, где выступают перед работниками. Цель таких коллективов заключается в том, чтобы донести до слушателя политические послания руководства страны, побудить рабочих к более активному выполнению своих обязанностей. Данное явление, широко распространённое на Севере, абсолютно не знакомо жителям Юга Корейского полуострова. Деятельность агитационных отрядов имеет долгую историю. Ещё в 1946 году основатель северокорейского государства Ким Ир Сен призвал деятелей искусств встать в авангарде «культурного фронта». Уже в следующем году власти приступили к активной работе по созданию агитационных отрядов. К 1973 году каждая из провинций имела такие коллективы, которые впоследствии превратились в важное средство пропаганды. Агитационные отряды как правило состоят из непрофессиональных артистов. Их главная цель таких групп состоит в том, чтобы мотивировать рабочих на более усердный труд. Для этого они активно используют весь свой творческий арсенал – песни, танцы, музыкальные произведения и даже небольшие театральные постановки. Зачастую такие мероприятия время от времени прерываются объяснениями политического курса партии. Более подробно об агитационных отрядах расскажет профессор-исследователь Пэ Ин Гё из Института театрального искусства при Педагогическом университете Кёнин.