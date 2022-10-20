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Песни «Сонсори сантхарён»

#Мелодии Кореи l 2022-10-20

Мелодии Кореи

Песни «Сонсори сантхарён»

Чапка – это жанр народных песен, которые раньше слушал только простой народ, но сейчас к нему принято причислять песни для исполнения профессиональными музыкантами. Одна из традиционных частей песен чапка называется «сонсори сантхарён». Поскольку эти части часто исполняются и отдельно, их стали выделять в отдельный поджанр. О песнях «Сонсори сантхарён» мы и расскажем в нашем выпуске. 


Выпуск 588. Песни «Сонсори сантхарён»

* Песня «Апсантхарён» – Чон Дык Ман (вокал) и ансамбль музыкантов

* Песня «Нольлян» – Группа «Егёль бэнд»

* Песня «Сантхарён» южных провинций Кореи – Пак Ян Док (вокал) и вокальный ансамбль

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