РК намерена усилить борьбу с наркотиками

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Генеральная прокуратура объявила о создании специальных групп для расследований преступлений, связанных с наркотиками. Как стало известно 14 октября, такие группы будут созданы в Сеуле, Инчхоне, Пусане и Кванчжу. В их состав войдут представители таможенной службы, национальной службы разведки, управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, министерства здравоохранения и социального обеспечения, комитета по вопросам связи и телекоммуникаций, региональных властей. В каждую группу будут определены по 10-15 следователей, специализирующихся на наркотиках. В общей сложности планируется задействовать 252 специалиста.

Основные цели работы таких специальных групп сводятся к следующему: расследование дел о крупных контрабандных партиях, незаконное распространение медицинских наркотических препаратов, сбыт наркотиков в теневом интернете. Прокуроры будут уполномочены выдавать ордера на арест и передавать дела в прокуратуру, контролируя этапы незаконного ввоза наркотиков, их распространение и употребление. В рамках плана борьбы с наркотиками генеральная прокуратура будет активно сотрудничать с министерством здравоохранения и социального обеспечения. Планируется расширение программ лечения и реабилитации наркозависимых пациентов, увеличение количества больничных коек.

Данные меры связаны со значительным увеличением за последние годы случаев ввоза и распространения наркотиков. За первые семь месяцев этого года арестованы 1.575 человек, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество изъятых наркотических препаратов также значительно выросло: если в 2017 году оно составило 154 кг, то в прошлом году эта цифра выросла в восемь раз, составив 1.295 кг. Прежде в мировом сообществе за Республикой Корея закрепилась репутация «чистой» от наркотиков страны, однако статистика показывает, что больше страна не соответствует этому статусу. Основные причины резкого роста числа подобных преступлений связаны с возможностью лёгкого и недорогого приобретения наркотиков онлайн и с ростом количества таких преступлений среди иностранцев.