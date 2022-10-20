Глобальный сбой в работе Kakao Corporation

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Пожар, возникший 15 октября в центре обработки данных Kakao Corporation, вызвал массовое прекращение работы широко распространённого мессенджера KakaoTalk и других приложений корпорации. Пожар произошёл в электротехническом помещении цокольного этажа в центре обработки данных компании в городе Соннаме провинции Кёнгидо.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали возгорание одного из резервных источников питания серверов, вследствие чего начался пожар. Сразу же сработала система автоматического пожаротушения газом, что позволило локализовать пожар, который затронул близлежащие батареи, но не причинил им ущерба. Примерно через 10 минут в здании начались перебои с электричеством, часть серверов, связанных с сервисами Kakao, оказались без питания, что вызвало отключение мессенджера KakaoTalk. Через полтора часа после возгорания пожарные попросили отключить электроэнергию, чтобы избежать риска короткого замыкания во время тушения пожара водой. Управляющая компания вынуждена была выполнить это требование, что привело к отключению всех функций Kakao и Naver. Из-за толщины стеллажей пожарным потребовалось сравнительно много времени для устранения пожара.

Отключение национального мессенджера оставило без связи более 40 миллионов человек. Кроме того, из-за сбоев в работе электронной почты, интернет-банкинга ущерб коснулся связей по административным вопросам, различных консультаций, коммерческих операций и других услуг. Данный инцидент стал свидетельством уязвимости центров обработки данных к подобным бедствиям и возможных последствий для общества, связанного интернет-технологиями. Ситуация усугубилась ещё и тем, что Kakao Corporation является практически монополистом в данной сфере услуг.