РК вернула безвизовый режим для граждан восьми стран

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Республика Корея восстанавливает действие безвизового режима для граждан восьми стран и регионов - Японии, Тайваня, Макао, Соломоновых островов, Кирибати, Микронезии, Самоа и Тонга. Таким образом, граждане 91 страны и региона, для которых данный режим был отменён из-за пандемии COVID-19, снова смогут посещать Республику Корея без визы. Полная отмена визовых ограничений произошла спустя 2,5 года, и она касается граждан 112 стран. Для граждан Японии безвизовый въезд был временно отменён 9 марта 2020 года, аналогичный запрет был введён 13 апреля того же года и для граждан других стран, которые, в свою очередь, запретили въезд южнокорейским гражданам. Власти страны ожидают, что возвращение к безвизовому режиму поможет нормализовать ситуацию в туристической отрасли, пострадавшей во время пандемии коронавируса.

Даже после введения временных послаблений туристическая отрасль ощутила перемены. Только в августе Республику Корея посетили 31.945 иностранцев, что вдвое больше по сравнению с августом прошлого года. В частности, после введения временных послаблений в страну въехали в десять раз больше граждан Японии и в шесть раз больше граждан Тайваня, чем в августе прошлого года.

Помимо возвращения к безвизовому режиму, восстановлению отрасли способствует отмена требования о сдаче ПЦР-теста перед въездом в страну и сразу после него. Фактически сейчас из прежних ограничительных мер в связи с COVID-19 осталось лишь требование о ношении защитных масок в помещениях.