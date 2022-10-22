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На этот раз, тема нашей рубрики – «Музыкальная прогулка по временам года Кореи вместе с K-POP». Времена года в Корее выражены четко, и этим гордится каждый кореец. Весна приходит строго по расписанию – начиная с марта уже потихоньку начинают пробиваться первые зелёные ростки. Однако не стоит прощаться с теплой одеждой и сапогами, так как весной также характерны резкие перепады температур и такое явление как резкое похолодание, которое в Корее называют «ккотсэм чхуви»(꽃샘추위). И в начале нашей программы мы предложили прослушать композицию «Расстанемся, когда апрель пройдёт»(사월이 지나면 우리 헤어져요) в исполнении Чэна(첸) из EXO(엑소), которая очень хорошо передает остатки зимней сырости и прохладу в начале весны. К концу марта страна утренней свежести превращается в невероятно красивый сад: цветет дикая слива, вишня, кизил, магнолия, камелия, рапс, рододендрон и форзиция. В этот период горы, вишневые аллеи, дворцы, где высажены разные цветущие деревья, и озерные парки толпятся сотнями, а то и тысячами посетителями. Для такой теплой и ароматной весны мы поставили песню «Весна весна весна»(봄봄봄) в исполнении Роя Кима(로이킴).

Лето в Корее очень жаркое и душное. Это из-за воздействия воздушных масс, приходящих с севера Тихого океана. С конца июня до середины июля в стране утренней свежести наблюдается чанма(장마) – период затяжных проливных дождей. А уже после чанма наступает настоящая жара. От вентиляторов пользы почти никакой нет, спасают только кондиционеры. Многие корейцы также отправляются в горы и к морю, чтобы спастись от палящей жары и приятно провести время на природе. На наших волнах прозвучали два летних трека – песня «I LOVE U» от WINNER(위너) и «WAVE» от бойз-группы ATEEZ(에이티즈).

Начиная с сентября температура начинает постепенно понижаться. Осень в Корее называют сезоном «чхонгомаби»(천고마비) и «танпхун»(단풍). Выражение «чхонгомаби» означает «пора, когда небо становится выше, а лошади становятся тучнее». Осеннее небо, насыщенное синим цветом, осенью действительно кажется намного выше обычного! «Танпхун» же подразумевает явление, когда деревья одеваются в багряные и золотые наряды. Это самое хорошее время для прогулок и поездок в горы. Для такой замечательной поры мы предложили прослушать музыкальную дорожку «Любовь в кафе Млечный путь»(사랑은 은하수 다방에서) в исполнении певца 10СМ и песню бэнда Чаннаби(잔나비) «Размышления в осенней ночи»(가을밤에 든 생각).

Зима в Корее довольно холодная и сухая. Погода в этот период года обычно солнечная и морозная, снега выпадает немного. Рождество и Новый год по лунному календарю в стране утренней свежести отмечают очень пышно и красочно. На выходных в горнолыжных курортах, на катках, в торговых центрах, в кафе – куда ни пойди, народу везде много. Для этого времени года в нашем эфире прозвучали песни «Как можно любить расставание, я люблю тебя»(어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는거지) дуэта AKMU(악뮤) и «Christmas Day» от бойз-группы EXO(엑소).