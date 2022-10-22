Последняя миссия ангела: Любовь (7) 어디 안 좋아요?

Диалог недели

유미: 끝났어요? 분위기 어때요?

Ю Ми: Всё закончилось? Ну, как прошло?

궁금해 죽겠는데, 아가씨가 기어코 연습실에 못 들어오게 하니까..

Я умираю от любопытства, вы же никак не хотели пускать меня в студию…

연서: 좋아요. 다들 잘 해줘요.

Ён Со: Всё нормально. Все были любезны.

단: 거짓말. 인간은 참 이상해, 왜 거짓말을 하지?

Дан: Ложь. Люди такие странные. Почему они врут?

연서: 왜 이래, 자꾸!

Ён Со: Да что же это такое!

유미: 아가씨? 어디 안 좋아요?

Ю Ми: Госпожа, вам нехорошо?

연서: ...집사님, 먼저 들어가세요.

Ён Со: Ю Ми, вы можете идти.

유미: 네?

Ю Ми: Что?

연서: 어디 좀 갈 데가 있어요. 바로 퇴근하세요.

Ён Со: Мне кое-куда надо зайти. Ваш рабочий день закончен.

유미: 아니 잠깐만, 아가씨!

Ю Ми: Что? Постойте, госпожа!





Фраза недели

어디 안 좋아요?

[О-ди ан-чжо-а-ё?]

Вам нехорошо?





Примеры

☞ - 까밀라 너 피곤해 보이네. 어디 안 좋아?

- 아냐 아냐 괜찮아.

«- Камила, что-то ты неважно выглядишь. Тебе нехорошо?

- Нет-нет, все нормально.»





Другие выражения

☞ 어디가 아파서 오셨어요?

«Что вас беспокоит?» / «По какому поводу вы пришли?» / «Где у вас болит?».

☞ 혹시 어디 아파요?

«Вам нехорошо?»



