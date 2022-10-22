Последняя миссия ангела: Любовь (7) 어디 안 좋아요?

РК вернула безвизовый режим для граждан восьми стран
2022-10-22
#Говорим как герои сериалов l 2022-10-24
Диалог недели
유미: 끝났어요? 분위기 어때요?
Ю Ми: Всё закончилось? Ну, как прошло?
궁금해 죽겠는데, 아가씨가 기어코 연습실에 못 들어오게 하니까..
Я умираю от любопытства, вы же никак не хотели пускать меня в студию…
연서: 좋아요. 다들 잘 해줘요.
Ён Со: Всё нормально. Все были любезны.
단: 거짓말. 인간은 참 이상해, 왜 거짓말을 하지?
Дан: Ложь. Люди такие странные. Почему они врут?
연서: 왜 이래, 자꾸!
Ён Со: Да что же это такое!
유미: 아가씨? 어디 안 좋아요?
Ю Ми: Госпожа, вам нехорошо?
연서: ...집사님, 먼저 들어가세요.
Ён Со: Ю Ми, вы можете идти.
유미: 네?
Ю Ми: Что?
연서: 어디 좀 갈 데가 있어요. 바로 퇴근하세요.
Ён Со: Мне кое-куда надо зайти. Ваш рабочий день закончен.
유미: 아니 잠깐만, 아가씨!
Ю Ми: Что? Постойте, госпожа!
Фраза недели
어디 안 좋아요?
[О-ди ан-чжо-а-ё?]
Вам нехорошо?
Примеры
☞ - 까밀라 너 피곤해 보이네. 어디 안 좋아?
- 아냐 아냐 괜찮아.
«- Камила, что-то ты неважно выглядишь. Тебе нехорошо?
- Нет-нет, все нормально.»
Другие выражения
☞ 어디가 아파서 오셨어요?
«Что вас беспокоит?» / «По какому поводу вы пришли?» / «Где у вас болит?».
☞ 혹시 어디 아파요?
«Вам нехорошо?»
2022-10-22
2022-10-22
2022-10-24 11:24:48
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