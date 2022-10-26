Рассказ «Мужчина, переворачивающий ноты» писательницы Ли Чхон Хэ

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Мой знакомый снова собрал ноты, поставил их на край рояля и исчез в темноте за пределами круглого фонаря. Он был как будто прозрачный. Он стоял с опущенной головой, будто извинялся или совершил что-то плохое. С задачей не привлекать к себе внимание он справлялся хорошо. И всё же он не был прозрачным, поэтому его облик я видела чётко. Чёрный костюм, белая рубашка, белый галстук, очки в чёрной оправе… В этот момент само существование моего знакомого было неловким. Он был нужен на сцене лишь в момент переворачивания нот. Идеальная роль второго плана. Роль, которая не подразумевает ни одного выхода на передний план.









Даже издалека было видно, как профессиональны движения моего знакомого. Он ловко ловил момент и технично, быстро, спокойно переворачивал страницу на редкость плавными движениями рук. Барбара Бонни и Хельмут Дойч синхронно следовали музыке, словно плыли по воде. Ведомые за ними зрители тоже погрузились в сладостные эмоции.

Мой знакомый был в этом зале единственным человеком, который напряжённо смотрел на ноты. Сидя на краю стула, он изо всех сил пытался уловить тот самый момент. Интересно, пианист ли он, а может, мечтал им быть и поэтому стал человеком, переворачивающим ноты? Как много людей не могут исполнить свою мечту и в итоге заканчивают вот так…





아저씨의 솜씨는 멀리에서 보기에도 일류 급이었다.

순간의 포착과 페이지를 넘기는 기술, 재빠름, 조용함,

팔 동작이 유려함이 수준을 넘어 있었다.

바바라 보니와 헬무트 도이치는 서로 호흡을 맞춰 가며 물이 흘러가듯 선율을 타고 있었다.

청중들도 그들이 인도하는 대로 감미로운 감상으로 빠져들었다.

그러나 유독 아저씨 한 사람만이 이 홀 안에서

바짝 긴장하여 악보를 노려보고 있었다.

그는 중요한 순간 자기가 해야 할 일을 반드시 해야 하기 때문에,

의자 끝에 걸터앉아 필사적으로 ‘순간’을 노리고 있었다.

그는 피아니스트였을까, 아니면 그것을 꿈꾸었던가.

그러다가 악보 넘기는 사람이 되었나..

얼마나 많은 사람들이 꿈을 이루지 못하고 저렇게 내려앉는 것일까.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Несмотря на то, что в рассказе говорится об искусстве, его можно воспринимать и применительно ко всей жизни. В мире, в котором превозносятся материальные богатства, люди часто забывают о своих идеалах и ценностях только потому, что они не приносят достаток. Но настоящее богатство в жизнь приносят не материальные вещи. Возможно автор рассказа хотела напомнить читателям именно о том, что мы должны чаще обращать свои взгляды в сторону своих истинных ценностей.









Мужчина посмотрел на меня, отпрянув. Его взгляд был ясным. Эти чистые глаза проникли в моё сердце. В этой простецкой наивности не было ни капли жадности. Где-то в груди затрепетало.

- Давайте пройдёмся. Посмотрим в парке на голубей.

Я быстро и суетливо проговорила эти слова, а затем встала. Мой знакомый тоже замешкался и последовал за мной.





아저씨가 무르춤히 나를 건너다보았다.

눈동자가 맑았다.

그 천진한 눈이 가슴으로 쑥 들어왔다.

욕심이라곤 없는, 바보 같은 순수함이.

가슴 근처가 저릿했다.





“나가자. 우리 공원에 가서 비둘기 보자”





나는 분잡스럽게 너스레를 떨며 일어났다.

아저씨도 덩달아 우왕좌왕하더니 나를 따라 나왔다.









Писательница Ли Чхон Хэ родилась в 1948 году в городе Кванчжу. Дебютировала в 1991 году с рассказом «После полудня».