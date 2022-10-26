Жильё в Северной Корее

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В феврале этого года в пхеньянском районе Хвасон состоялась церемония начала строительства нового жилого комплекса. Он рассчитан более чем на десять тысяч комфортабельных квартир. Решение о массовом жилищном строительстве было принято на Восьмом съезде Трудовой партии Кореи в январе прошлого года. До 2025 года планируется обеспечить новым жильём 50 тысяч семей, т.е. ежегодно строить порядка десяти тысяч квартир. В Северной Корее жильё является показателем социального статуса его владельца. Всего представлены пять типов. Лучшим считается «особый класс». Такие квартиры обычно предоставляются высокопоставленным чиновникам. Далее в порядке убывания следуют четвёртый, третий, второй и первый типы жилья. Последний считается самым низким, в основном в них живут простые рабочие. На Севере строительством жилья в городах занимается государство, в связи с чем оно приобретает важное значение в политическом плане. В последние годы в Пхеньяне было возведено много высотных зданий, что в значительной мере изменило городской пейзаж. В обиходе даже появилось слово «Пхёнхэттен», производное от названий столицы Северной Кореи и престижного района Манхэттен в Нью-Йорке. Тему жилья в Северной Корее мы обсудим с профессором Чон Ён Соном из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения при Университете Конгук.