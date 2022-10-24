Ма Дон Сок и Е Чжон Хва поженились

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Актёр Ма Дон Сок (마동석) оформил в 2021 году брачные отношения с моделью и актрисой Е Чжон Хва (예정화). Свадебная церемония состоится в ближайшее время. Об этом стало известно год спустя, после подтверждения данного факта в продюсерской компании BIG PUNCH ent. Двое начали встречаться в 2016 году, разница в возрасте между ними составляет 17 лет. Артисты имеют совместный опыт участия в съёмках двух фильмов – «Прекрасный призрак» (원더풀 고스트) и «Криминальный город» (범죄도시). Ма Дон Сок является одним из популярных актёров в РК и за её рубежом. Е Чжон Хва – в прошлом фитнес-модель, ныне активно снимается на телевидении после участия в передаче телеканала MBC «Мой маленький телевизор» (마이 리틀 텔레비전).