Новый YouTube-контент от создателя передачи «Мухан Точжон»

ⓒ TEO

Продюсер Ким Тхэ Хо (김태호), основатель компании TEO представит в декабре новый YouTube-контент, получивший название «Синий Марбл: Кругосветное путешествие» (부루마불 세계여행). К его созданию привлечены популярные в стране криэйторы, в том числе Pani Bottle (빠니보틀), KWAKTUBE (곽튜브) и Wonji (원지), каждый из которых имеет свой YouTube-канал о путешествиях. Суть нового контента сводится к тому, что трое названных участников отправятся в заграничное путешествие, в ходе которого посетят 33 страны. Список включает в себя не только популярные туристические направления, но также архипелаг Шпицберген и необитаемый остров. Продюсер Ким Тхэ Хо на протяжении 13 лет работал над созданием популярной передачи «Мухан Точжон» (무한도전). В январе 2022 года он покинул телерадиокомпанию MBC, в которой проработал 21 год, и открыл собственную студию TEO, в рамках которой продолжает создавать развлекательный контент.