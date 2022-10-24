



Телеканал KBS2 начинает показ нового сериала «Выход на бис» (커튼콜). Показ первой серии запланирован на 31 октября. Новый контент также будет доступен для просмотра на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Главные роли в сериале сыграют актёры Кан Ха Ныль (강하늘), Квон Сан У (권상우) и актрисы Ха Чжи Вон (하지원), Ко Ду Сим (고두심). В центре сюжета – главная героиня по имени Ча Гым Сун. Женщина родилась на Севере, но во время войны перешла на Юг, где и осталась жить по сей день. В настоящее время она владеет сетью отелей и по-прежнему желает воссоединения со своей семьёй, проживающей на Севере. Между тем, неизвестный актёр Ю Чжэ Хон получает шанс заработать, сыграв роль внука Ча Гым Сун, тем самым исполнив её заветное желание.