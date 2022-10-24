Не пропустите новый сериал с участником группы PENTAGON





Фонд образовательного центра имени короля Сэчжона Великого анонсировал выход веб-сериала «В гостиной живёт айдол» (거실에 아이돌이 산다), премьера которого приурочена к десятилетнему юбилею данного учреждения. Всего будет представлено 10 серий, первая из которых выйдет 30 октября на YouTube-канале King Sejong Institute Foundation. Сериал повествует об изучающей корейский язык ученице Чо И и участнике бой-бэнда PENTAGON (펜타곤) Ё Воне (여원), которые случайным образом начинают совместную жизнь под одной крышей. По мнению создателей контента, новый сериал сыграет важную роль в популяризации курсов корейского языка, предлагаемых образовательным центром, на фоне роста интереса к изучению корейского языка и культуры во всём мире.