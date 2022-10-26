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Выход на бис (커튼콜)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-10-24


Режиссёр: Юн Сан Хо

В ролях: Кан Ха Ныль, Квон Сан У, Ха Чжи Вон, Ко Ду Сим

Премьера: 31 октября 2022 г.


Южнокореянка Ча Гым Сун проживает на Юге, где владеет сетью отелей. Женщина смертельно больна, поэтому очень хочет встретиться со своей семьей, которая находится на Севере. Между тем, актёр Ю Чжэ Хон решает помочь ей, сыграв роль внука Ча Гым Сун, тем самым исполнив её заветное желание.

Выход на бис (커튼콜)
Выход на бис (커튼콜)
Выход на бис (커튼콜)
Выход на бис (커튼콜)
Выход на бис (커튼콜)
Выход на бис (커튼콜)
Выход на бис (커튼콜)
Выход на бис (커튼콜)
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