Расцвет кей-мелодрамы





В последнее время на Netflix корейские мелодрамы обретают такую популярность, что они добились сопереживания у зрителей всего мира. Это, видимо, потому, что в них отражена изменившаяся система ценностей их основной аудитории.









Последние мировые хиты Netflix «Королевство», «Игра в кальмара», «Зов ада» и «Мы все мертвы» отличает чёткая жанровая привязка, причём жанры эти весьма жестоки и кровавы. В связи с этим можно подумать, что все корейские сериалы таковы. Однако это не так. Например, пока мир захватывала «Игра в кальмара», во многих странах в местной десятке лучших сериалов Netflix долго держалась мелодрама «Ча-ча-ча в прибрежном городе». А когда новый бум поднял «Зов ада», из этой же десятки долго не выпадала историческая мелодрама «Любовь короля», действие которой происходит в роскошном дворце. Данный тренд, модный и сегодня, породил новый термин - «К-мелодрама».





В сериале «Двадцать пять, двадцать один» две героини из соперниц в фехтовании превращаются в самых близких подруг, которые в трудные минуты не скупятся друг для друга на сочувствие и поддержку.

© Studio Dragon

Изменения в системе ценностей

К-мелодрама появилась не вдруг. Ещё в 2002 году, обрушившись сначала на Японию, 20-серийный сериал KBS «Зимняя соната» открыл шлюзы для халлю. Далее последовали такие мегахиты, как «Человек со звезды» и «Аварийная посадка любви». В результате более чем за 20 лет в азиатском регионе у корейских сериалов сформировалась прочная фан-база. И всё это благодаря тому, что их создатели смогли в деталях показать конфликты и любовную линию главных героев. Реальной движущей силой корейских сериалов был жанр мелодрамы. Появление глобальных ОТТ-платформ, предоставляющих видеоуслуги через интернет, позволило К-мелодраме выйти за пределы азиатского региона.

Может показаться, что современная мелодрама мало чем отличается от прежней, однако с ней произошли существенные перемены. Изменилась система ценностей и чувства телезрителей, и это нашло отражение в сериалах. В частности, генерация MZ, т.е. поколение миллениалов и зумеров, которые и составляют основную аудиторию мелодрам, — хочет жить, соблюдая баланс между работой и отдыхом, стремится к счастью, а не к успеху, и ищет своё «я» в разнообразных социальных взаимодействиях. Эта тенденция влияет и на К-мелодраму.

Главное изменение - практически исчез «нарратив Золушки». Истории, в которых принц современного образца надевает повышающие социальный статус туфельки героине, выдержавшей тяготы жизни, более не способны вызвать интерес у широкой публики. Взамен на экране появилось много историй о том, как мужчина и женщина в условиях равноправия формируют взаимопонимание в том, что касается увлечений, ценностей и образа жизни, и это в итоге выливается в любовь.

Так, прагматичная героиня «Ча-ча-ча в прибрежном городе», сбежав от городской суеты, открывает стоматологическую клинику в городке на берегу моря. И влюбляется в местного мастера на все руки, который, не имея профессии как таковой, подрабатывает, чем придётся. В сериале «Наше любимое лето» рассказывается, как расставшиеся в прошлом мужчина и женщина снова встречаются из-за съёмок документального фильма о них. В этом сериале в фокусе внимания только эмоции и отношения между двумя людьми, а не ситуация как таковая.





Сериал «Ча-ча-ча в прибрежном городе» рассказывает о романе между прагматичной дантисткой и «мастером на все руки», а также их тёплых взаимоотношениях с соседями.

© Studio Dragon

Особенность этих сериалов в том, что на первом месте у главных героев стоит отнюдь не успех или богатство. Для них важнее маленькое счастье, испытываемое в повседневной жизни. Изменения в системе ценностей, которые проецируются на К-мелодрамы, вызывают сопереживание глобального зрителя, что, вероятно, отражает «смену эпохи», с которой столкнулись жители всего мира.





Хобби и отношения

Корейская молодёжь, в отличие от старшего поколения, чья жизнь вращалась вокруг работы, хочет жить в балансе между работой и жизнью. Оставив позади времена, когда визитка являлась подтверждением существования человека, они стремятся обрести счастье, отдаваясь увлечениям, не связанным с работой. В сериале «Мудрая жизнь в больнице» можно увидеть, как изменилась система ценностей поколения МZ. Врачи, которые на работе заботятся о больных, в выходные с энтузиазмом играют в рок-группе. Вместо того, чтобы мечтать об успешной карьере врача, они ощущают счастье прямо сейчас, наслаждаясь тем, что им нравится.





«Тридцать девять» — это романтический телесериал о дружбе, любви и чувствах трёх подруг, почти достигших сорокалетия.

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То, что мелодрамы, ранее сфокусированные на любовных отношениях, стали показывать иные отношения, это ещё одно изменение. Если прежде типичная мелодрама вращалась вокруг соперничества нескольких героинь, влюблённых в одного героя, или наоборот, то в сериале «Тридцать девять» в фокусе внимания вообще не роман, а скорее «вуманс» с участием трёх женщин. Вуманс - это новый термин, который означает тесные дружеские отношения между женщинами. Поскольку зрители стали ожидать от мелодрам большего, чем банальные истории любви, в них появился такой аспект, как человеческая драма. В сериале «Двадцать пять, двадцать один» две героини, На Хи До и Ко Ю Рим, из соперниц в фехтовании превращаются в самых близких подруг. А сериал «Ча-ча-ча в прибрежном городе» наполнен душевной теплотой, которую редко чувствуешь в индивидуалистическом обществе.





Чон Док Хён критик популярной культуры





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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