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Расцвет кей-мелодрамы
В последнее время на Netflix корейские мелодрамы обретают такую популярность, что они добились сопереживания у зрителей всего мира. Это, видимо, потому, что в них отражена изменившаяся система ценностей их основной аудитории.
Последние мировые хиты Netflix «Королевство», «Игра в кальмара», «Зов ада» и «Мы все мертвы» отличает чёткая жанровая привязка, причём жанры эти весьма жестоки и кровавы. В связи с этим можно подумать, что все корейские сериалы таковы. Однако это не так. Например, пока мир захватывала «Игра в кальмара», во многих странах в местной десятке лучших сериалов Netflix долго держалась мелодрама «Ча-ча-ча в прибрежном городе». А когда новый бум поднял «Зов ада», из этой же десятки долго не выпадала историческая мелодрама «Любовь короля», действие которой происходит в роскошном дворце. Данный тренд, модный и сегодня, породил новый термин - «К-мелодрама».
Изменения в системе ценностей
К-мелодрама появилась не вдруг. Ещё в 2002 году, обрушившись сначала на Японию, 20-серийный сериал KBS «Зимняя соната» открыл шлюзы для халлю. Далее последовали такие мегахиты, как «Человек со звезды» и «Аварийная посадка любви». В результате более чем за 20 лет в азиатском регионе у корейских сериалов сформировалась прочная фан-база. И всё это благодаря тому, что их создатели смогли в деталях показать конфликты и любовную линию главных героев. Реальной движущей силой корейских сериалов был жанр мелодрамы. Появление глобальных ОТТ-платформ, предоставляющих видеоуслуги через интернет, позволило К-мелодраме выйти за пределы азиатского региона.
Может показаться, что современная мелодрама мало чем отличается от прежней, однако с ней произошли существенные перемены. Изменилась система ценностей и чувства телезрителей, и это нашло отражение в сериалах. В частности, генерация MZ, т.е. поколение миллениалов и зумеров, которые и составляют основную аудиторию мелодрам, — хочет жить, соблюдая баланс между работой и отдыхом, стремится к счастью, а не к успеху, и ищет своё «я» в разнообразных социальных взаимодействиях. Эта тенденция влияет и на К-мелодраму.
Главное изменение - практически исчез «нарратив Золушки». Истории, в которых принц современного образца надевает повышающие социальный статус туфельки героине, выдержавшей тяготы жизни, более не способны вызвать интерес у широкой публики. Взамен на экране появилось много историй о том, как мужчина и женщина в условиях равноправия формируют взаимопонимание в том, что касается увлечений, ценностей и образа жизни, и это в итоге выливается в любовь.
Так, прагматичная героиня «Ча-ча-ча в прибрежном городе», сбежав от городской суеты, открывает стоматологическую клинику в городке на берегу моря. И влюбляется в местного мастера на все руки, который, не имея профессии как таковой, подрабатывает, чем придётся. В сериале «Наше любимое лето» рассказывается, как расставшиеся в прошлом мужчина и женщина снова встречаются из-за съёмок документального фильма о них. В этом сериале в фокусе внимания только эмоции и отношения между двумя людьми, а не ситуация как таковая.
Особенность этих сериалов в том, что на первом месте у главных героев стоит отнюдь не успех или богатство. Для них важнее маленькое счастье, испытываемое в повседневной жизни. Изменения в системе ценностей, которые проецируются на К-мелодрамы, вызывают сопереживание глобального зрителя, что, вероятно, отражает «смену эпохи», с которой столкнулись жители всего мира.
Хобби и отношения
Корейская молодёжь, в отличие от старшего поколения, чья жизнь вращалась вокруг работы, хочет жить в балансе между работой и жизнью. Оставив позади времена, когда визитка являлась подтверждением существования человека, они стремятся обрести счастье, отдаваясь увлечениям, не связанным с работой. В сериале «Мудрая жизнь в больнице» можно увидеть, как изменилась система ценностей поколения МZ. Врачи, которые на работе заботятся о больных, в выходные с энтузиазмом играют в рок-группе. Вместо того, чтобы мечтать об успешной карьере врача, они ощущают счастье прямо сейчас, наслаждаясь тем, что им нравится.
То, что мелодрамы, ранее сфокусированные на любовных отношениях, стали показывать иные отношения, это ещё одно изменение. Если прежде типичная мелодрама вращалась вокруг соперничества нескольких героинь, влюблённых в одного героя, или наоборот, то в сериале «Тридцать девять» в фокусе внимания вообще не роман, а скорее «вуманс» с участием трёх женщин. Вуманс - это новый термин, который означает тесные дружеские отношения между женщинами. Поскольку зрители стали ожидать от мелодрам большего, чем банальные истории любви, в них появился такой аспект, как человеческая драма. В сериале «Двадцать пять, двадцать один» две героини, На Хи До и Ко Ю Рим, из соперниц в фехтовании превращаются в самых близких подруг. А сериал «Ча-ча-ча в прибрежном городе» наполнен душевной теплотой, которую редко чувствуешь в индивидуалистическом обществе.
Чон Док Хён критик популярной культуры
Полный текст статьи «Расцвет кей-мелодрамы»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
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