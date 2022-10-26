В небе - Black Eagles

Жильё в Северной Корее
2022-10-26
2022-10-26
26 октября пилотажная группа южнокорейских военно-воздушных сил Black Eagles устроила показательное выступление на военной базе в Канныне провинции Канвондо в память о боевых подвигах участников Корейской войны.
(Yonhap News)
2022-10-26
2022-10-25
2022-10-26 12:05:34
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