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В небе - Black Eagles

2022-10-26

Новости



26 октября пилотажная группа южнокорейских военно-воздушных сил Black Eagles  устроила показательное выступление на военной базе в Канныне провинции Канвондо в память о боевых подвигах участников Корейской войны. 

(Yonhap News)


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