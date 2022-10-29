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2022-10-29
#Мелодии Кореи l 2022-10-27
Тхарён – это песенная форма в корейской традиционной музыке, для которой характерен весёлый, заводной ритм из 12 долей. В песнях тхарён часто описывается какой-то конкретный предмет или явление, например, есть песни тхарён о каштанах, птицах, деревьях. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 27 октября вы сможете поближе познакомиться с этими задорными песнями.
Выпуск 589. Песни «Тхарён»
* Песня «Кёнбоккун тхарён» – Чхэ Су Хён (вокал), ансамбль «Вторая луна»
* Мелодия «Тхарён» из цикла музыкальных произведений «Ёнсан хвесан» – Ли Сэ Хван (смычковая цитра комунго)
* Песня «Тон тхарён» из пхансори «Сказание о Хынбо» – Ким Со Хи (вокал)
2022-10-29
2022-10-26
2022-10-28 11:58:44
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