Тхарён – это песенная форма в корейской традиционной музыке, для которой характерен весёлый, заводной ритм из 12 долей. В песнях тхарён часто описывается какой-то конкретный предмет или явление, например, есть песни тхарён о каштанах, птицах, деревьях. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 27 октября вы сможете поближе познакомиться с этими задорными песнями.





Выпуск 589. Песни «Тхарён»

* Песня «Кёнбоккун тхарён» – Чхэ Су Хён (вокал), ансамбль «Вторая луна»

* Мелодия «Тхарён» из цикла музыкальных произведений «Ёнсан хвесан» – Ли Сэ Хван (смычковая цитра комунго)

* Песня «Тон тхарён» из пхансори «Сказание о Хынбо» – Ким Со Хи (вокал)