Возраст привлечения к уголовной ответственности снижен до 13 лет

ⓒYONHAP News

Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности снижен в Республике Корея до 13 лет. Об этом сообщил министр юстиции Хан Дон Хун, представляя 26 октября программу мер по борьбе с подростковой преступностью. Помимо снижения возраста привлечения к ответственности, предусмотрена также профилактика подростковой преступности в целом, в том числе, предотвращение рецидивов. В рамках новых мер министерство юстиции планирует создать в прокуратуре отдел по делам подростков, усовершенствовать процедуру судебного разбирательства и систему контроля за отбывшими наказание в специальных центрах для подростков.

Принятие новых мер обусловлено быстрым ростом подростковой преступности в последние годы. По данным министерства юстиции, в 2017 году подростки в возрасте от 10 до 14 лет совершили 7.897 преступлений, а в 2021 году – 12.502. При этом возраст преступников продолжает снижаться, а степень тяжести преступлений повышаться.

Для принятия решения о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности министерством юстиции создавалась специальная целевая группа, которая тщательно изучила этот вопрос. Как пояснил глава этой группы Ким Сын Хо, новые меры направлены не на наказание подростков, а на их воспитание. Меры учитывают предложения национального комитета по правам человека, включая увеличение количества воспитательных и исправительных учреждений, а также инспекторов по надзору за отбывшими наказание.