Си Цзиньпин переизбран генсеком ЦК КПК на третий срок

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23 октября Си Цзиньпин избран генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии и председателем Центрального военного совета Китая на третий срок. Днём ранее, 22 октября, завершился 20-й съезд Коммунистической партии Китая, по итогам которого состав Центрального комитета был обновлён на 65%. В состав Постоянного комитета Политбюро вошли четыре соратника Си Цзиньпина, однако премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, вице-премьер Ху Чуньхуа и другие политики от оппозиции в данный орган избраны не были. Таким образом, глава КНР сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Это позволяет ожидать его длительного правления. После того, как в марте 2023 года Си Цзиньпин будет в очередной раз утверждён на посту председателя КНР, в его руках сосредоточится управление партией, правительством и вооружёнными силами.

Переизбрание Син Цзиньпина на третий срок имеет важное значение для Корейского полуострова. Оно может означать дальнейшее сближение с Китаем таких стран как Россия, Северная Корея, и усиление их конфронтации с США и другими странами Запада. Наиболее чувствительными проблемами останутся северокорейская и тайваньская. Пхеньян направил приветствие Си Цзиньпину в связи с его переизбранием, выразив надежду на укрепление связей между двумя странами. Не исключено, что при поддержке Китая недружественные действия Севера могут активизироваться. В этой связи Сеул будет вынужден укреплять связи с США и Японией. Это, в свою очередь, может привести к очередным провокациям, создав таким образом замкнутый круг. Вполне вероятно, что могут усугубиться и проблемы южнокорейской экономики, для которой Китай является крупнейшим экспортным рынком. В частности, полупроводниковый альянс, который инициирован США в целях противостояния Китаю, может пошатнуть южнокорейский экспорт.