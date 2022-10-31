Последняя миссия ангела: Любовь (8) 길게 얘기 안 할게요

Диалог недели

정은: 여보세요.

Чжон Ын: Алё.

강우: 정은 씨. 무대 다 봤죠?

Кан У: Алё. Чжон Ын, вы посмотрели выступление?

길게 얘기 안 할게요. 정은 씨 투표는 이 전화로 하는 겁니다.

Я буду краток. Вы должны проголосовать по этому телефонному звонку.

다섯 후보 중에 한 사람한테 투표 해주세요.

Нужно выбрать одного претендента из пяти.

정은: 지금 이렇게요?

Чжон Ын: Что, прямо так сразу?

강우: 네. 이 전화 지금 다 같이 듣고 있어요.

Кан У: Да. Этот разговор мы сейчас слушаем все вместе.

근데 부담되면 안 해도 됩니다.

Но, если для вас это затруднительно, вы можете не голосовать.

무기명투푠데, 정은 씨는 누굴 뽑았는지 모두가 알게 되니까요. 그냥 기권하면..

Хотя это и анонимное голосование, все узнают, кого вы выбрали. Если вы просто откажетесь…

정은: 아뇨, 할게요. 인정해주신다면, 저 투표하겠습니다.

Чжон Ын: Нет, я готова. Если вы примите мой голос, я проголосую.





Фраза недели

길게 얘기 안 할게요

[Киль-гэ е-ги ан халь-кэ-ё]

Я буду краток





Примеры

☞ - 너무 미안한데 나 지금 좀 바빠…

- 길게 얘기 안 할게.

«- Извини, пожалуйста, я сейчас немного занята.

- Я буду кратка.»





☞ 길게 얘기 안 할게요. 제 생각은 달라지지 않아요.

«Я буду кратка. Моё мнение не изменится.»





Другие выражения

☞ 짧게 얘기할게요

«Я буду краток»



