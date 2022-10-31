Последняя миссия ангела: Любовь (8) 길게 얘기 안 할게요
2022-10-31
#Говорим как герои сериалов l 2022-10-31
Диалог недели
정은: 여보세요.
Чжон Ын: Алё.
강우: 정은 씨. 무대 다 봤죠?
Кан У: Алё. Чжон Ын, вы посмотрели выступление?
길게 얘기 안 할게요. 정은 씨 투표는 이 전화로 하는 겁니다.
Я буду краток. Вы должны проголосовать по этому телефонному звонку.
다섯 후보 중에 한 사람한테 투표 해주세요.
Нужно выбрать одного претендента из пяти.
정은: 지금 이렇게요?
Чжон Ын: Что, прямо так сразу?
강우: 네. 이 전화 지금 다 같이 듣고 있어요.
Кан У: Да. Этот разговор мы сейчас слушаем все вместе.
근데 부담되면 안 해도 됩니다.
Но, если для вас это затруднительно, вы можете не голосовать.
무기명투푠데, 정은 씨는 누굴 뽑았는지 모두가 알게 되니까요. 그냥 기권하면..
Хотя это и анонимное голосование, все узнают, кого вы выбрали. Если вы просто откажетесь…
정은: 아뇨, 할게요. 인정해주신다면, 저 투표하겠습니다.
Чжон Ын: Нет, я готова. Если вы примите мой голос, я проголосую.
Фраза недели
길게 얘기 안 할게요
[Киль-гэ е-ги ан халь-кэ-ё]
Я буду краток
Примеры
☞ - 너무 미안한데 나 지금 좀 바빠…
- 길게 얘기 안 할게.
«- Извини, пожалуйста, я сейчас немного занята.
- Я буду кратка.»
☞ 길게 얘기 안 할게요. 제 생각은 달라지지 않아요.
«Я буду кратка. Моё мнение не изменится.»
Другие выражения
☞ 짧게 얘기할게요
«Я буду краток»
2022-10-31
2022-10-29
2022-10-29
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