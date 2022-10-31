Юная исполнительница народных песен провинции Кёнгидо Ян Ын Бёль





В эту счастливую пятую субботу, которая приходит к нам раз в три месяца, мы познакомились с юной певицей, исполняющей корейскую традиционную музыку «кугак»(국악). 24-летняя Ян Ын Бёль(양은별) специализируется на народных песнях провинции Кёнгидо. Впервые с корейской традиционной музыкой кугак Ын Бёль познакомилась в 10 лет. Однажды ей выпала возможность услышать народную песню «Пхуннёнга»(풍년가), что переводится как «Песнь об урожайном годе». Эта песня так глубоко запала в душу Ын Бёль, что девочка стала постоянно напевать ее при каждой удобной возможности. Вот так будущая певица связала свою жизнь с музыкой кугак прочными узами. И в начале нашей рубрики мы предложили прослушать «Песнь об урожайном годе 'Пхуннёнга'», а также композицию «Ариран»(아리랑), которая представляет собой дух корейского народа.

К музыке кугак Ын Бёль училась у Ким Ён Им(김영임), одной из лучших и самых известных в стране исполнительниц народных песен. Под руководством замечательного учителя девочка быстро раскрыла свой потенциал и вскоре начала занимать первые места во многих всекорейских конкурсах традиционной музыки. Однако самую большую роль в становлении девушки как музыкального артиста сыграла ее мать. Мама Ын Бёль была парикмахером, но она бросила свою работу ради дочери. Она и в дождь, и в снег садилась за руль, чтобы отвозить дочь на занятия и на конкурсы. Именно самоотверженность матери и поддержка семьи позволили Ын Бёль стать тем, кем она является сегодня. Далее на наших волнах прозвучали современные народные песни, которые были написаны сравнительно недавно – это композиции «Дует ветер 'Кунбам тхарён'»(군밤타령), «Песнь о цветах 'Ккот тхарён'»(꽃타령) и «Половина тысячелетия 'Хан обэк нён'»(한오백년). Последняя песня стала особенно популярной после того, как ее исполнил любимый корейцами эстрадный певец Чо Ён Пхиль(조용필). Ее также можно услышать в исполнении других известных эстрадных и трот-певцов.

Юная певица рассказала в интервью, что ее цель – не просто петь перед людьми песни. В народных песнях содержится мудрость и искренность, а также теплое утешение предков. Именно это заставляет Ян Ын Бёль каждый раз влюбляться в кугак, и этот посыл она хочет донести до слушателей. Далее в нашем эфире прозвучали работы «Побережье реки Нодыль 'Нодыль канбён'»(노들강변), «Песнь о птицах 'Сэ тхарён'»(새타령) и «Спускай лодку 'Пэ ттыйора'»(배 띄워라). Все музыкальные работы, которые были представлены в передаче, входят в первый и пока что единственный альбом девушки, который был выпущен в 2021 году.