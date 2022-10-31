Режиссёр Чон Ху Сок завершил фильм о корейской общине в США

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Режиссёр, в прошлом американский адвокат Чон Ху Сок (전후석) 3 ноября представит документальный фильм «Чхосон» (CHOSEN) о выборах в Палату представителей США в 2020 году. В данной кинокартине освещается нынешнее состояние корейской общины в США через истории её представителей, баллотировавшихся на выборах в нижнюю палату Конгресса. Поводом к съёмкам этого фильма стало прочтение режиссёром мемуаров советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которые подвигли его на мысль о том, что большее количество американских политиков с корейскими корнями в высших эшелонах власти могло бы иным образом повлиять на решение, принятое Вашингтоном в ходе американско-северокорейского саммита в Ханое в 2019 году. Фильм «Чхосон» повествует о пяти американских политиках, в числе которых Мэрилин Стрикленд, Мишель Пак Стил, Энди Ким, Ён Ким и Дэвид Ким, которому посвящена большая часть фильма. Пять названных американцев намерены принять участие в промежуточных выборах в Палату представителей США 8 ноября 2022 года.