Режиссёр Хон Сан Су представит фильм «Башня»

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Новая кинокартина режиссёра Хон Сан Су (홍상수) выходит 3 ноября. «Башня» (탑), так называется его очередная работа, стала 28-й по счёту в карьере южнокорейского режиссёра. В съёмках фильма приняли участие актёр Квон Хэ Хо (권해효) актрисы Ли Хе Ён (이혜영), Пак Ми Со (박미소) Сон Сон Ми (송선미) и многие другие. По сюжету режиссёр Пён Су едет со своей дочерью Чон Су в гости к дизайнеру Хэ Ок, владелице здания, вокруг которого развиваются события данного фильма. Женщина радостно встречает новых гостей, рассказывая им о каждом уголке своего дома. Эта поездка для Пён Су стала хорошей возможностью для него за долгое время увидеться со своей дочерью, а также помочь ей постичь новые вершины в искусстве благодаря встрече с дизайнером Хэ Ок. Здание, в котором остановились двое, состоит из четырёх этажей, а на крыше расположена небольшая комната, которую ласково называют «башней». Кинокартина ранее была представлена в рамках 27-го Международного пусанского кинофестиваля, прошедшего в период с 5 по 14 октября.