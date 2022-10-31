Netflix анонсировала выход развлекательной передачи No.1 Korean





Компания Netflix выпускает новую развлекательную передачу No.1 Korean (코리아 넘버원), в которой расскажет о лучших ремесленниках РК, посвятивших жизнь своему делу. Её ведущие Ю Чжэ Сок (유재석), Ли Гван Су (이광수) и Ким Ён Гён (김연경) отправятся в путешествие по стране и самостоятельно попробуют освоить мастерство ловли анчоусов, изготовления плитки для крыши здания, окрашивания ткани в цвет индиго и многим другим ремёслам. Передача имеет важное значение, поскольку показывает телезрителю важность труда и традиционных навыков. На роль продюсера приглашён Чон Хё Мин, известный по таким передачам как «Охота на ведьм» (마녀사냥), «Мы встретились по работе» (일로 만난 사이), «Проживание у Хё Ри» (효리네 민박).