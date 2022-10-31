Актёр Чон Иль У снялся в фильме «Highway Family»

ⓒ 9-Ato Entertainment

Первая полнометражная кинокартина режиссёра Ли Сан Муна (이상문) «Highway Family» (고속도로 가족) 2 ноября выходит в прокат. Сюжет фильма повествует о семье, странствующей по стране, останавливаясь на ночлег у шоссе. Главный герой Ки У вместе со своей семьей зарабатывает на еду, занимая деньги у посетителей в пунктах отдыха в надежде, что они больше никогда не встретятся. Однако в один день судьба сводит их с женщиной по имени Ён Сон, которая ранее одолжила им деньги. Главные роли в фильме сыграли актрисы Ра Ми Ран (라미란), Ким Сыль Ги (김슬기) и актёры Пэк Хён Чжин (백현진), Чон Иль У (정일우). Для последнего роль в этом фильме имеет большое значение. Чон Иль У приложил немало усилий, чтобы вжиться в героя. По его словам, причиной тому стала большая разница в характерах. Для меня это был период личных перемен как актёра, и я очень рад тому, что именно в это время мне удалось исполнить роль Ки У, сказал актёр Чон Иль У.