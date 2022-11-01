Highway Family (고속도로 가족)





Режиссёр: Ли Сан Мун

В ролях: Ра Ми Ран, Ким Сыль Ги, Пэк Хён Чжин, Чон Иль У

Премьера: 2 ноября 2022 г.





Семья Ки У не имеет собственного дома. Каждый день они разъезжают по стране и на время останавливаются в пунктах отдыха у шоссе. Им приходится зарабатывать на еду, занимая небольшие суммы у посетителей пунктов отдыха в надежде, что больше никогда с ними не встретятся. Так продолжалось до очередной встречи с женщиной по имени Ён Сон, которая, как и другие обманутые посетители ранее одолжила им деньги.