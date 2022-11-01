Highway Family (고속도로 가족)

Рассказ «Торговец рисом» писателя О Ю Гвона
2022-11-01
#Новости шоу-бизнеса l 2022-10-31
Режиссёр: Ли Сан Мун
В ролях: Ра Ми Ран, Ким Сыль Ги, Пэк Хён Чжин, Чон Иль У
Премьера: 2 ноября 2022 г.
Семья Ки У не имеет собственного дома. Каждый день они разъезжают по стране и на время останавливаются в пунктах отдыха у шоссе. Им приходится зарабатывать на еду, занимая небольшие суммы у посетителей пунктов отдыха в надежде, что больше никогда с ними не встретятся. Так продолжалось до очередной встречи с женщиной по имени Ён Сон, которая, как и другие обманутые посетители ранее одолжила им деньги.
2022-11-01
2022-11-01
2022-11-01 14:06:06
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