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Highway Family (고속도로 가족)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-10-31


Режиссёр: Ли Сан Мун

В ролях: Ра Ми Ран, Ким Сыль Ги, Пэк Хён Чжин, Чон Иль У

Премьера: 2 ноября 2022 г.


Семья Ки У не имеет собственного дома. Каждый день они разъезжают по стране и на время останавливаются в пунктах отдыха у шоссе. Им приходится зарабатывать на еду, занимая небольшие суммы у посетителей пунктов отдыха в надежде, что больше никогда с ними не встретятся. Так продолжалось до очередной встречи с женщиной по имени Ён Сон, которая, как и другие обманутые посетители ранее одолжила им деньги.

Highway Family (고속도로 가족)
Highway Family (고속도로 가족)
Highway Family (고속도로 가족)
Highway Family (고속도로 가족)
Highway Family (고속도로 가족)
Highway Family (고속도로 가족)
Highway Family (고속도로 가족)
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