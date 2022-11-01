ⓒ Kwak Jun-bin instagram

Дата рождения: 2 февраля 1992 г.

Вес: 90 кг

Рост: 169 см

Дебют: YouTube-канал KWAKTUBE (곽튜브)





Квак Чун Бин – популярный в РК ютубер более чем с 1 млн подписчиков. На своём канале он рассказывает о заграничных путешествиях, в том числе по странам СНГ. Квак родился в Пусане, где изучал русский язык в Пусанском университете иностранных языков. Некоторое время он работал в посольстве РК в Азербайджане, после чего решил заняться созданием контента на YouTube. Самый популярный среди его видеороликов был представлен в июле 2021 года, в котором он рассказывает о своём пребывании в России. Данный видеоролик набрал почти 6 млн просмотров. Два других видеоролика также были сняты в России. Страны СНГ занимают немалую долю в списке тех месте, где он побывал. В настоящее время Квак не только создаёт контент для YouTube-канала, но также активно снимается в популярных телепередачах, принимает участие в съёмках видео для других YouTube-каналов.