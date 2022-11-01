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Дата рождения: 9 сентября 1987 г.

Вес: 64 кг

Рост: 184 см

Дебют: Первый сезон сериала «Хай-кик» (거침없이 하이킥), 2006 год





Актёр Чон Иль У дебютировал в 2006 году, снявшись в первом сезоне популярного ситкома «Хай-кик». Для этого ему пришлось пройти непростое прослушивание, ведь на место претендовали более 250 человек. Роль школьника Ли Юн Хо позволила ему закрепиться на телевидении. После ситкома «Хай-кик» Чон Иль У продолжил съёмки в южнокорейских сериалах, однако они не были такими успешными как его первая работа. Очередной успех ждал Чон Иль У в 2011 году. В это время вышли три сериала с его участием. Один из них под названием «Луна в объятиях солнца» (해를 품은 달) за долгое время принёс актёру большую популярность. Вскоре в 2016 году Чон Иль У отправился служить в армию, однако из-за проблем со здоровьем проходил альтернативную гражданскую службу. Его первой работой по окончании службы стал сериал «Хэчхи» (해치), получивший неплохую зрительскую оценку. Впоследствии актёр снялся ещё в нескольких работах, в том числе в фильме «Highway Family» (고속도로 가족).