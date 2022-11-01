Рассказ «Торговец рисом» писателя О Ю Гвона

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Та сторона рыночной улицы, где торговали рисом и злаками, и сегодня с самого раннего утра была битком набита продавцами и покупателями. После нетерпеливого ожидания они встречали уличный рынок, который разворачивался раз в пять дней. Вот припозднившийся человек ссорится за место у прилавка, вот мужчина весь в поту высыпает из большого мешка рис, вот продавец громко зазывает народ низкими ценами, а покупатель у лотка жалуется, что слишком дорого, и пытается сбить цену, вот человек отмеряет рис, зажав мешок во рту. Время от времени среди этой толчеи звучит голос:

- У нас самый лучший рис! Сколько вам отмерить?

Каждый раз, когда этот голос мужчины с севера зазывал покупателей, на другой стороне улицы тощий торговец начинал свирепеть.









- Подходите, берите рис! Дёшево… По двести двадцать за чашу, берите рис, крепкий, как камень!

Сейчас тощий торговец был настолько пьян, что мог кричать без перерыва сколько угодно. Северянин незаметно сдержал усмешку, взглянув на другую сторону улицы.

Как приятно было бы подскочить к северянину и откусить кусочек носа. Однако смелости на это у Тощего совсем не хватало. Он ощущал, как на него незаметно давит вид широких плеч и втянутой, как у черепахи, шеи.

- Смеёшься, гад? Что ж, ещё посмотрим.





“자, 쌀들 사씨요. 막 싸구라 판이요잉...

한 되에 이백 이십 환씩, 돌같이 깡깡한 쌀들 사씨요”





바야흐로 거나한 술 기분으로 해 얼마든지 연거푸 외쳤다.

윗녁 사내가 넌지시 웃음을 머금고 이쪽을 건너다본다.





당장에 쫒아가 코라도 한 점 물어뜯어 주었으면 꼭 시원하겠다.

그러나 달려들 염만은 도무지 나지 않는 것이었다.

딱 벌어진 어깨와 기어들어가는 듯한 자라 멱에서

자기 모르는 중압감을 느끼곤 하는 것이었다.





“이 놈이 웃다니? ... 좌우간 두고 보자”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главный герой испытывает неприязнь к северянину, который ведёт торговлю по-другому и успешно. Но на самом деле настоящая причина его гнева и расстройства кроется не в нём самом или в северянине, а в бедной реальности, которой он окружён. Крестьянские деревни – это мир бедных, и всё же сами крестьяне сохранили человечность. Творчество писателя О Ю Гвона 1950-х годов пронизано трогательным отношением к крестьянской жизни и тёплыми чувствами к другим жителям деревни несмотря ни на какие трудности.









Северянин тоже вытряхивал свой коврик. У лотка тощего торговца стоял его собственный ребёнок, как и всегда, вышедший навстречу. Северянин перешёл на эту сторону улицы.

- Мужчина, вы уж извините, что заставил вас злиться сегодня. Вы уж поймите меня.

- И всё же человек должен проявлять уважение к другим!

- Необходимость зарабатывать на жизнь в чужих краях сделала меня таким.

- Да мы все в таком положении…

- Спасибо. Не хотите ли пропустить по рюмочке со мной?

- …

- Пойдёмте же…





윗녁 사내도 멍석을 떨고 있었다.

그리고 자기 전 머리에는 집의 아이가

언제나처럼 마중을 나와 있는 것이었다.

윗녁 사내가 이쪽으로 건너왔다.





“아저씨, 오늘은 많이 노하시게 해서 대단 죄송스럽습니다.”





“.....”





“아저씨 십분 양해하십죠”





“그래도 사람이 경우가 있어야 쓸 것 아니요!”





“타향에 와서 벌어먹고 산다는 게 그렇게 됐습니다”





“허기야 그것은 피차 일반인 처지가 아니요만...”





“감사합니다. 아저씨, 그러면 우리 가 약주나 한 잔씩 나누십시다”





“....”





“가십시다....”









Писатель О Ю Гвон (18.08.1928-14.03.1999) родился в городе Начжу провинции Чолла-Намдо. Дебютировал в 1957 году с рассказом «Два странника».