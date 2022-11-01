Недвижимость в Северной Корее

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В 2009 году в Северной Корее было введено в действие новое жилищное законодательство. В первой статье данного документа говорится, что он устанавливает систему и порядок строительства, передачи, приёма, регистрации, распределения, использования и управления жилыми домами. Это необходимо для обеспечения культурных условий жизни северокорейцев. Закон устанавливает несколько категорий жилья в зависимости от формы собственности: государственное, кооперативное и личное. Какова же процедура получения жилья в Северной Корее? Практика такова, что квартиры распределяют. Граждане, желающие получить жилплощадь, обязаны обращаться с заявлением в местную администрацию или к руководству предприятий, на которых они работают. Жильё в Северной Корее не является частной собственностью, и граждане страны лишь имеют право на пожизненное пользование на основании специального разрешения. В Северной Корее действует социалистический режим, но он не препятствует развитию рынка недвижимости. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о рынке недвижимости в Северной Корее, а поможет нам в этом профессор Чон Ён Сон из исследовательской группы гуманитарных проблем воссоединения Университета Конгук.