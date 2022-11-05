Трагедия в сеульском районе Итхэвон
2022-11-05
#Мелодии Кореи l 2022-11-03
Предлагаем познакомиться с корейскими песнями и мелодиями, исполняемыми на традиционных инструментах.
Выпуск 590. Выражаем соболезнования по поводу трагедии в Итхэвоне
* Мелодия «Чхонсон чачжин ханип» – Чо Чхан Хун (флейта тэгым)
* Мелодия «Примерно с того вечера и до рассвета» – Ансамбль «Сыльгидун»
* Мелодия «Пхёрю» – Пак У Чжэ (цитра комунго, цимбалы янгым)
* Песня «Онмори чхугвон» - Пак Пён Чхон (вокал)
2022-11-05
2022-11-03
2022-11-02
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