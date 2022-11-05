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Выражаем соболезнования по поводу трагедии в Итхэвоне

#Мелодии Кореи l 2022-11-03

Мелодии Кореи

Выражаем соболезнования по поводу трагедии в Итхэвоне

Предлагаем познакомиться с корейскими песнями и мелодиями, исполняемыми на традиционных инструментах. 


Выпуск 590. Выражаем соболезнования по поводу трагедии в Итхэвоне 

* Мелодия «Чхонсон чачжин ханип» – Чо Чхан Хун (флейта тэгым)

* Мелодия «Примерно с того вечера и до рассвета» – Ансамбль «Сыльгидун»

* Мелодия «Пхёрю» – Пак У Чжэ (цитра комунго, цимбалы янгым)

* Песня «Онмори чхугвон» - Пак Пён Чхон (вокал)

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