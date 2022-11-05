РК – инициатор резолюции о правах человека в Северной Корее

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Республика Корея после четырёхлетнего перерыва вернулась в группу стран-авторов очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о правах человека в Северной Корее. Её текст был направлен в третий комитет 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во главе с Евросоюзом. Как пояснили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, позиция Сеула состоит в том, что права человека в Северной Корее являются универсальной проблемой.

Резолюции Генеральной Ассамблеи на эту тему принимаются на пленарном заседании ежегодно, в середине или конце декабря. С 2008 по 2018 год Республика Корея была соавтором резолюций, но после этого в течение трёх лет не участвовала в данном процессе, чтобы не обострять межкорейские отношения. Между тем, администрация нынешнего президента Юн Сок Ёля с момента прихода к власти уделяет внимание проблеме прав человека на Севере Корейского полуострова.

Текст новой резолюции пока не публиковался, но в южнокорейском МИД сообщили, что он существенно не отличается от содержания предыдущих документов. В прошлогодней резолюции говорилось, в частности, что мировое сообщество «самым решительным образом осуждает давние, систематические и широко распространённые нарушения прав человека». Это прежде всего пытки, незаконные задержания, наличие лагерей для политических заключённых, похищение людей, ограничение свободы передвижения и вероисповедания, запрет на выражения мнений и проведение собраний.

Проблема прав человека в Северной Корее вызывает серьёзную озабоченность и требует срочного решения. Однако Пхеньян расценивает справедливые замечания мирового сообщества как «нарушение суверенитета» и решительно выступает против подобных документов. Ожидается, что участие Сеула в качестве соавтора резолюции в очередной раз вызовет резкое противодействие Пхеньяна.